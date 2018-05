Kaminbrand an der Oststraße: Parkende Autos behindern Wehr

+ © Feuerwehr Werdohl Mit Hilfe der Drehleiter reinigten die Einsatzkräfte den Kamin von oben. © Feuerwehr Werdohl

Werdohl - „Das war eine ganz schöne enge Kiste.“ Stadtbrandinspektor Kai Tebrün ist froh, dass die Feuerwehr am Sonntag an der Oststraße nur einen Kaminbrand bekämpfen musste – und kein Wohnhaus in Flammen stand.