Kalender mit Werdohler Landschaftsmotiven

Werdohl - Der Werdohler Bürgerstammtisch hat einen Fotokalender für 2018 mit zwölf Werdohler Motiven aufgelegt.

Die Aufnahmen stammen allesamt von Wolfgang Dunkel vom Bürgerstammtisch, der auch in der Tageszeitung Süderländer Volksfreund immer wieder interessante Motive aus der Natur veröffentlicht.

Der Bürgerstammtisch unter seinem neuen Sprecher Ralf Kronfeld hat den Kalender in einer Auflage von 100 Stück aufgelegt. Das Druckwerk kostet 8 Euro im Selbstkostenpreis.

Den Kalender gibt es ab Samstag, 14. Oktober, beim Fotostudio Atta an der Freiheitstraße 5 und ab Montag, 16. Oktober, in der Geschäftsstelle des Süderländer Volksfreunds am Brüninghaus-Platz.