Jury überzeugt: Heimische Kanzlei erhält besondere Auszeichnung

Partner der Sozietät, Marcel Schmidt, nahm die Auszeichnung „Familienfreundliches Unternehmen“ für die Standorte Lüdenscheid und Werdohl entgegen. © Agentur Mark

Die Sozietät Bergmann & Partner erhielt jetzt die Auszeichnung „Familienfreundliches Unternehmen“. Das Prädikat wurde in feierlichem Rahmen vom Kompetenzzentrum Frau und Beruf und der Agentur Mark überreicht.

Werdohl/Lüdenscheid – Im Zertifizierungsprozess hatte sich Bergmann & Partner vor der Jury mit einem Imagevideo vorgestellt, in dem zahlreiche der insgesamt 34 Mitarbeiter zu Wort kamen.

Sie alle haben unterschiedliche private Hintergründe. Kinder, pflegebedürftige Angehörige, die Koordination von Handwerkern mitten im Hausbau oder ein geliebter Vierbeiner stellen die Angestellten im Alltag vor einige Herausforderungen.



Für diese Mitarbeiter wurden von Bergmann & Partner Lösungen für die Vereinbarkeit von Privatleben und Beruf gefunden.



„Wir freuen uns sehr über die Auszeichnung. Uns war es schon immer ein großes Anliegen, dass Familie und Beruf Hand in Hand gehen können“, sagt Marcel Schmidt, einer der sechs Partner von Bergmann & Partner. „Homeoffice und flexible Arbeitszeiten sind bei uns schon lange selbstverständlich, aber wir wollten noch besser werden“, erklärt er weiter.

Daher nahm die Sozietät, bestehend aus Steuerberatern, Wirtschaftsprüfern und Rechtsanwälten, im vergangenen halben Jahr an verschiedenen Workshops und Seminaren teil, um weitere Impulse für eine familienfreundliche Arbeitswelt zu bekommen.

„Mit unserem Lüdenscheider Standort sind wir vor einigen Wochen vom Sauerfeld zum Rathausplatz umgezogen. Auf mehr als 900 Quadratmetern haben wir jetzt genug Platz, einen Lounge-Bereich für entspannte Pausen und ein Eltern-Kind-Büro zu bauen“, ist Schmidt begeistert. Die Kanzlei an der Freiheit-straße in Werdohl erfährt in der Zwischenzeit große Renovierungsmaßnahmen.



An beiden Standorten freuen sich die Partner auf Feelgood-Manager aus den Reihen der Mitarbeiter, die weitere familienfreundliche Optimierungen und Wünsche im Namen der Kollegen anstoßen werden.