Jugendfreunde treffen sich nach Jahrzehnten wieder – durch Zufall

Von: Carla Witt

Ein schöner Zufall hat die Jugendfreunde wieder zusammengeführt: Albert Gerhardt und Karin Leibhold haben sich im Haus der Diakonie getroffen. Jetzt sitzen sie dort regelmäßig zusammen und tauschen Erinnerungen aus. © witt

„Wie die Küken haben wir damals auf dem Geländer am Milchweg gesessen und gequatscht.“ Karin Leibhold lacht fröhlich und so ansteckend, dass auch Albert Gerhardt schnell einstimmt. Seit einiger Zeit haben die Senioren wieder Gelegenheit, regelmäßig in Erinnerungen zu schwelgen: Sie haben sich kürzlich nach Jahrzehnten wiedergesehen – im Haus der Diakonie am Eggenpfad im Rahmen des Projektes „Iss was“.

Werdohl – An der Oststraße haben die Werdohler in den 60er-Jahren ihre Jugend verbracht. Und nicht nur der „Milchweg“ – oberhalb des Milchgeschäftes Rittinghaus – und der „Konsumberg“ – an dessen Fuß war einst das gleichnamige Geschäft zu finden – sind der 76-jährigen Karin Leibhold noch im Gedächtnis geblieben. „Wir waren eine Clique von sechs oder sieben Jugendlichen“, erzählt sie. Im Gegensatz zur heutigen Zeit habe sich damals für die jungen Menschen fast alles draußen abgespielt. „Außer, wenn wir Geburtstage gefeiert haben. Dann haben wir mit Erlaubnis der Eltern auch drinnen gefeiert. Dann gab es Erdbeer- oder Pfirsich-Bowle.“

Lächelnd zeigt sie einige „Beweisfotos“, auf denen auch der heute 75-jährige Albert Gerhardt zu sehen ist. „Es war eine wirklich schöne Zeit“, stellt er fest – und bedauert rückblickend, dass sich die Freunde damals aus den Augen verloren haben. „Die Männer sind zur Bundeswehr gegangen. Man hat geheiratet, ist umgezogen. Dann lief alles nach und nach auseinander.“

Albert Gerhardt kehrte nach seiner Zeit bei der Bundeswehr in Hemer nach Werdohl zurück. Karin Leibhold zog es zunächst nach Bad Godesberg, wo sie ihr Haushaltsjahr absolvierte. Dann schloss sich eine dreijährige Ausbildung zur Krankenschwester im Universitätsklinikum Bonn an. Doch auch sie landete wieder im Sauerland. Die Jugendkontakte allerdings lebten nicht wieder auf.

Stammgast bei „Iss was“

Das änderte sich erst mit dem Projekt „Iss was“, das Diakoniehelfer Thorsten Schulz Ende März des vergangenen Jahres in dieser Zeitung vorstellte. Das Ziel: Möglichst viele Senioren, die während der Corona-Pandemie kaum soziale Kontakte hatten, aus der Einsamkeit zurück ins Leben holen. Und als am Freitag, 8. April 2022, im Haus der Diakonie zum ersten Mal eine warme Mahlzeit für kleines Geld angeboten wurde, da war Albert Gerhardt dabei. „Er war damals der erste und einzige Gast“, erinnert sich Thorsten Schulz schmunzelnd. Inzwischen ist „Iss was“ ein echter Selbstläufer und Albert Gerhardt, der eigentlich immer dabei ist, gehört quasi zum Inventar.

Das Projekt ist sehr gefragt. „Am vergangenen Freitag haben wir 42 Essen ausgegeben. Theoretisch darf jetzt noch einer kommen“, bilanziert Schulz. Doch in der Realität sei das etwas völlig anderes, unterstreicht er: „Wir weisen niemanden ab, der hier zum Essen kommen möchte. Dann stellen wir eben Tische auf den Hof.“

Stimme kommt bekannt vor

Doch zurück zum Wiedersehen der Senioren: Vor einigen Monaten besuchte Karin Leibhold mit einer Freundin zum ersten Mal das Haus der Diakonie. Auch sie entschloss sich, fortan regelmäßig „Iss was“ zu besuchen. „Von diesem Tag an saßen wir an benachbarten Tischen, aber mit dem Rücken zueinander. Wir konnten uns also nicht sehen“, erzählt Albert Gerhardt. „Aber hin und wieder dachte man schon: ,Die Stimme kennst du doch’“, ergänzt Karin Leibhold.

Dann entschloss sich die rührige Seniorin bei der Essensausgabe zu helfen. „Ich stand gerade am Eingang, weil noch nicht alle da waren. Da kam eine alter Mann auf mich zu und fragte: ,Bist du das, Karin?‘ Dann sind wir uns sofort um den Hals gefallen.“

Seitdem verbringen die Jugendfreunde am Kirchpfad wieder regelmäßig Zeit miteinander. Nicht nur während des Projektes „Iss was“, sondern auch an jedem ersten und dritten Donnerstag im Monat beim Frühstück zwischen 9 und 11 Uhr. Albert Gerhardt hat längst seine Fotoalben mitgebracht, und Karin Leibhold hat in der Kiste gestöbert, in der sie auch die Fotos aus ihrer Jugendzeit aufbewahrt. Die Werdohler haben beschlossen: „Wir wollen uns nicht mehr aus den Augen verlieren.“ Karin Leibhold fügt augenzwinkernd hinzu: „Und zwar bis ich 100 Jahre alt bin, denn das habe ich mir vorgenommen.“