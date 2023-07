Jubiläum 100+3: „Der Verein war und ist immer im Wandel“

Von: Volker Griese

Josef Schütt ist nicht nur Vorsitzender der DJK TuS Westfalia Werdohl, sondern führte bis vor Kurzem auch den DJK-Kreisverband Bochum-Sauerland. © Griese, Volker

Ihr 100-jähriges Bestehen hätte die DJK TuS Westfalia Werdohl bereits im Jahr 2020 feiern können. Sie ist damit einer der ältesten Sportvereine der Stadt. Die Corona-Pandemie machte dem Verein aber einen Strich durch seine Planungen für die verschiedenen Jubiläumsveranstaltungen. Im Interview blickt der Vorsitzende Josef Schütt auf seinen Verein.

Werdohl – Der 73-jährige Tischlermeister Josef Schütt ist seit 21 Jahren 1. Vorsitzender der DJK TuS Westfalia Werdohl. Im Interview mit Volker Griese äußert er sich über die besonderen Werte, die der katholische Sportverband verkörpert, über den Sport von Menschen mit Handicap und über seine persönliche Motivation, sich zu engagieren. Und er sagt, worauf es ankommt, damit die DJK noch möglichst Lange existieren kann.

Die Deutsche Jugendkraft (DJK) ist ein kirchlicher Sportverband. Spielt das Kirchliche im heutigen Alltag des Vereins eigentlich noch eine Rolle?

Die DJK ist in der katholischen Kirche beheimatet, aber die ökumenische Öffnung ist seit Langem ein besonderes Anliegen. Die DJK versteht sich als christlicher Sportverein.

Ein Sportverband, der den Menschen und nicht die Leistung in den Mittelpunkt stellt, der Werte in Sport und Kirche vermittelt – ist das denn überhaupt noch zeitgemäß?

Ziel der DJK ist es, dem Sporttreibenden zu helfen, seine körperlichen und seine geistigen Kräfte zur Entfaltung zu bringen. Sport soll Freude machen. Die DJK setzt sich ein für Gewaltfreiheit, Fairness und Kameradschaft. Sie tritt ein für einen drogenfreien und sauberen Sport. Ihr Ziel ist es, Kinder und Jugendliche stark zu machen. Alle diese Werte und Ziele sind in der heutigen Zeit von großer Bedeutung.

Was ist die Philosophie der DJK TuS Westfalia Werdohl?

Wir wollen Sport für die Bürgerinnen und Bürger in unserer Stadt anbieten mit dem Anspruch, Talente zu entfalten, Grenzen zu akzeptieren, Teamgeist zu fördern, Gemeinschaft zu erfahren und Unterschiede zwischen Kulturen und Nationen zu überwinden.

Welche Rolle spielen in einem Verein, der sich dem Motto „Sport um der Menschen willen“ verpflichtet fühlt, denn die Themen Inklusion und Behindertensport ?

In unserem Verein sind alle willkommen. Wir sind offen, Menschen mit Beeinträchtigungen, zu integrieren, soweit es uns möglich ist.

Was hat Sie persönlich eigentlich bewogen, der DJK beizutreten? Sport treiben könnte man ja auch in anderen Werdohler Vereinen…

Meine Frau hat mir die DJK nahegebracht. Ein Vereinsleben hatte ich früher nicht gekannt. Ich habe die Ausbildung zum Übungsleiter absolviert und danach in der Schwimmabteilung die Kinder und Jugendlichen trainiert, was mir sehr viel Freude bereitet hat. Meine Überleitungslizenz ist übrigens bis heute gültig, da ich an regelmäßigen Fortbildungen teilgenommen habe.

Sie sind ja nicht nur in Werdohl engagiert, sondern waren bis vor Kurzem auch noch Vorsitzender des DJK-Kreisverbands Bochum-Sauerland. Welche Aufgaben hatten Sie dort?

Der Kreisverband Bochum- Sauerland zählt 16 DJK-Sportvereine. Die Vereinsvorstände kommen regelmäßig zusammen, tauschen sich aus, organisieren gemeinsame Veranstaltungen und informieren sich über die Arbeit des übergeordneten DJK-Diözesanverbands Essen.

Zurück nach Werdohl: Was verbinden Sie denn ganz persönlich mit Ihrem Verein?

Der Verein ist für mich ein Ort, an dem ich Kontakt mit jungen und älteren Menschen auf gleicher Augenhöhe pflegen kann. Ich nehme selber oft und gerne an Sportexerzitien teil, die der DJK-Verband regelmäßig für seine Mitglieder anbietet. Dazu gehören auch Wanderungen in den Bergen.

Der Verein ist mittlerweile 103 Jahre alt, Sie sind aber erst der fünfte 1. Vorsitzende – wenn man Joseph Belecke, der 1920 wohl nur einige Monate im Amt war, mitrechnet. Was glauben Sie, woran es liegt, dass die Vorsitzenden bei der DJK so lange im Amt bleiben?

Es gibt dafür mehrere Gründe. Die Vorsitzenden Josef Belecke und Alfred Wurm haben die DJK TuS Westfalia Werdohl gegründet. Hermann Bette und Theo Sprafke sind im Verein groß geworden und waren mit ihm verwurzelt. Alle haben die Vereinsarbeit gerne gemacht und die nötige Freizeit dafür investiert. Und sie waren dazu bereit, auch schwierige Zeiten zu meistern. Ich wäre übrigens mittlerweile dazu bereit, das Amt in jüngere Hände zu geben, wenn sich jemand finden würde, der es übernehmen möchte.

Nicht alles hat in der DJK Werdohl so lange überdauert wie die Vorsitzenden. Es gab zum Beispiel einmal eine Musikgruppe. Was ist aus der geworden?

Die Musikgruppe der DJK wurde 1986 gegründet und musste 2013, nach mehr als 26 Jahren, aus Altersgründen aufgeben.

Gab es darüber hinaus noch andere Gruppen oder Abteilungen, die heute nicht mehr existieren?

Ja, eine Reitabteilung, eine Handballabteilung und eine Sterngolfabteilung. Der Verein war und ist immer im Wandel.

Hat die Werdohler DJK die Chance, in Zukunft wieder zu wachsen, oder sehen Sie eher die Gefahr, dass der Verein schrumpfen wird und Abteilungen geschlossen werden müssen?

Dadurch, dass sich die Gesellschaft verändert und es immer neue Freizeitangebote gibt, denke ich, dass sich unsere DJK der neuen Zeit anpassen müssen wird.

Was wünschen Sie Ihrem Verein zum mittlerweile 103. Geburtstag?

Beweglichkeit, Offenheit und Wachsamkeit.