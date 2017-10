Vossloh eröffnet neues Werk in Russland

+ © Thekz Beteltrans-Haupaktionär Igor Tschaika, Bezirksgouverneur Oleg Belozerov und Vossloh-Vorstandschef Andreas Busemann (von links) eröffneten am Donnerstagnachmittag im russischen Engels eine neue Fabrik zur Produktion von Schienenbefestigungen. © Thekz

Werdohl - OAO Vossloh Fastening Systems Russland hat am Donnerstag in der Stadt Engels in der russischen Oblast Saratow eine neue Produktionsstätte eröffnet. Dort sollen laut Deutsch-Russischer Außenhandelskammer in Zukunft mit europäischer Ausrüstung und Technologie aus russischen Rohstoffen Spannklemmen hergestellt werden.