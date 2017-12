Musikalische Grundschüler lassen weihnachtliches Repertoire hören

Werdohl - In der Städtischen Evangelischen Martin Luther Grundschule ist schon am Freitag Weihnachtsstimmung aufgekommen. Bei ihrem Klassenvorspiel präsentierten die Schüler ihr weihnachtliches Repertoire.

Unterstützt wurden sie dabei von Marion Jeßegus, Sebastian Hoffmann und Dayong Zhang von der Musikschule Lennetal. Nachdem die Schulleiterin Britta Schwarze die etwa 20 Eltern und Verwandte begrüßt hatte, begann das Konzert mit einem gemeinsam gesungenen „Weihnachten ist nicht mehr weit“.

Etwa eine Stunde lang begeisterten die 20 Kinder die Eltern an Keyboard, Geige und Blockflöte. Besonders beeindruckt von den Soli einiger Kinder zeigte sich Schulleiterin Schwarze. Auch, dass das Zusammenspiel so gut funktionierte, freute sie. „Da lernen 11 Kinder in einer Gruppe Keyboard zu spielen, das ist eine große Herausforderung“, lobte sie auch die Lehrer.