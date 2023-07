Neue Heimat in Polen: Ehemalige Orgel der Kreuzkirche ist gut aufgehoben

Von: Volker Griese

Teilen

In der polnischen Stadt Tychy hatte Detlef Seidel Gelegenheit, noch einmal auf „seiner“ Jehmlich-Orgel aus der Kreuzkirche zu spielen. © Ulrike Seidel

Die Jehmlich-Orgel, die 50 Jahre lang in der 2018 aufgegebenen Werdohler Kreuzkirche ihren Dienst getan hat, erklingt mittlerweile in einer Kirche in Polen. Detlef Seidel, der die Orgel selbst rund 40 Jahre lang gespielt hat, konnte sich davon jetzt während einer Urlaubsreise überzeugen. Er konnte sogar selbst noch einmal auf der Orgelbank Platz nehmen und einige Stücke spielen.

Werdohl – Mit seiner Ehefrau Ulrike hat Seidel eine Tour durch Osteuropa gemacht: Nach einem Kurzaufenthalt in Leipzig ging es zunächst ins Erzgebirge, dann nach Tschechien und schließlich nach Polen. „Das war eigentlich der Hauptanlass der Reise“, erzählte Detlef Seidel. „Wir wollten einmal nach Tychy, um zu sehen, was aus unserer Jehmlich-Orgel geworden ist.“ Das Instrument aus der Dresdener Orgelbauwerkstatt Jehmlich war nämlich vor nunmehr vier Jahren über einen Wuppertaler Händler an eine katholische Pfarrei in Tychy (deutsch: Tichau) im südlichen Schlesien verkauft worden. Dort steht sie nun, nicht weit entfernt vom Kreis Ratibor, mit dem der Märkische Kreis seit 2001 eine Partnerschaft unterhält, in der Kirche des Heiligen Herzens Jesu.

In der katholischen Kirche des Heiligen Herzens Jesu in Tychy/Polen steht heute die Orgel der ehemaligen Werdohler Kreuzkirche. © Ulrike Seidel

Schon zu Beginn des Jahres habe er Kontakt zu der Gemeinde in der 125.000-Einwohner-Stadt aufgenommen, berichtete Seidel. „Dank des Google-Übersetzers ist das auch ganz gut gelungen“, erzählte er, wie er die Sprachbarriere überwunden habe. Vor Ort habe er dann das Glück gehabt, dass die Schwester des Pfarrers Michal Czaja sehr gut Deutsch gesprochen habe.

Vom Pfarrer habe er so erfahren, dass die in modernem Stil erbaute Kirche erst vor einiger Zeit aufgestockt worden sei und so genug Platz für die Jehmlich-Orgel geschaffen worden sei. Seidel: „Sie passt jetzt gut in die Kirche hinein.“

Der Pfarrer ermöglichte dem Werdohler Organisten auch, noch einmal auf der Orgel zu spielen. „Ich hatte 30 bis 45 Minuten Zeit“, erzählte Seidel. So ließ er auf dem Instrument, auf dem er jahrzehntelang evangelische Gottesdienste auf der Königsburg begleitet hatte, zum Beispiel das Orgelwerk Präludium und Fuge von Johann Sebastian Bach und eine Choralbearbeitung von „Lobet den Herrn“ erklingen.

Rockballade auf der Kirchenorgel

Zum Abschluss entlockte er der Kirchenorgel dann noch die Töne von „A whiter shade of pale“ der britischen Rockband Procol Harum. Ein Sakrileg? Mitnichten! „Das Stück habe ich schon oft zu kirchlichen Trauungen gespielt“, erklärte Seidel, dass der Orgel die hymnische Rockballade mit dem rätselhaften und metaphernreichen Text über vestalische Jungfrauen und eine nautisch inspirierte psychedelische Party durchaus vertraut gewesen sein müsste.

Die Jehmlich-Orgel erklingt jetzt in der katholischen Kirche der Pfarrei vom Heiligen Herzen Jesu. © Ulrike Seidel

Er habe sich gefreut, erfahren zu dürfen, dass die ehemalige Werdohler Orgel an einem sehr geeigneten Standort wieder aufgebaut worden ist, sagte Seidel anschließend. „Und sie wird von einem hauptamtlichen Organisten gespielt und sehr oft genutzt“, wusste er nach dem Gespräch mit dem dortigen Pfarrer. „In der Kirche finden allein sonntags vier Gottesdienste statt, hinzu kommen noch einige an Wochentagen“, berichtete Seidel davon, dass das kirchliche Leben im sehr katholisch geprägten Polen ganz offensichtlich einen höheren Stellenwert hat als im zunehmend säkularisierten Deutschland.

Vor vier Jahren habe er sich schon mit einem weinenden Auge von der JehmlichOrgel verabschiedet, blickte Detlef Seidel noch einmal auf den Abtransport des Instruments aus Werdohl zurück. Jetzt aber sei er sicher, dass sie eine gute neue Heimat gefunden habe.