Licht und Schatten beim Kleinen Kulturforum

+ © Koll Der neue Vorstand des Kleinen Kulturforums ist der alte: Schatzmeisterin Susanna Gräßer, Vorsitzender Heinz Rohe, Geschäftsführerin Petra Kulack und Schriftführerin Annette Wolf (von links). © Koll

Werdohl - Zufrieden sind die Mitglieder mit dem Wirken des Vorstands beim Kleinen Kulturforum (KKF). Folglich wurden die Akteure bei der Jahreshauptversammlung am Mittwochabend in den KKF-Räumen auch einstimmig in ihren jeweiligen Positionen bestätigt.