Vorstand bleibt im Amt

+ © Koll Der alte und neue Vorstand des Fördervereins der Musikschule Lennetal rund um die Vorsitzende Dr. Anne Hermes (2. von rechts) geht zuversichtlich in die Zukunft. © Koll

Werdohl - Mit einer unveränderten Mannschaft zieht der Förderverein der Musikschule Lennetal in die nächste Amtsperiode. Bei der Jahreshauptversammlung am Mittwochabend wurden alle Vorstandsmitglieder in ihren Positionen von insgesamt zehn Anwesenden bestätigt.