Schalke-Fans feiern Jubiläum

Werdohl - 25 Jahre alt wird der Schalke-04-Fanclub Königsblau Werdohl in diesem Monat. Gut 100 Knappen-Anhänger feierten aus diesem Anlass am Samstag.

In und rund um die Ütterlingser Freibadgaststätte gab es Gegrilltes, Live-Musik und prominente Gäste. Die beiden Eurofighter Ingo Anderbrügge und Martin Max hatten den Weg ins Sauerland ebenso gefunden, wie Stadionsprecher Dirk Oberschulte-Beckmann. Dieser genoss in Werdohl jedoch eine willkommene Moderationspause. In seinem Grußwort an die anwesenden Schalker berichtete er: „Ich habe heute bei einem Fußballturnier gearbeitet: 96 Kindermannschaften, dazu die Elten. Das war mörderisch.“

Rede und Antwort standen hingegen Anderbrügge und Max, die von Ludger Heitmann interviewt wurden. Dieser hatte sich einige Fragen einfallen lassen, die die zwei ehemaligen Profispieler nicht allzu oft hören. So stöhnte Max, als er den dunkelsten Moment seiner Karriere benennen sollte: „Du lässt Dir ja Dinger einfallen“, bescheinigte er Heitmann. Und schließlich erklärte er, dass der 23. Mai 1992 sein persönlicher Tiefpunkt gewesen sei. An dem Tag verlor Max – damals noch mit Borussia Mönchengladbach – das DFB-Pokalfinale völlig unerwartet gegen Hannover 96.

Zur Leistung der Nationalmannschaft bei der WM hatten die beiden Eurofighter sehr unterschiedliche Meinungen. Während Max sagte: „Ich verstehe nicht, warum Löw nicht die Eier hatte, um endlich zurückzutreten?“, nahm Anderbrügge den Bundestrainer in Schutz. Er sagte: „Gündogan und Özil hätten zuhause bleiben müssen. Doch das hätte der DFB entscheiden müssen. Dafür kann Jogi nichts.“

Ebenso konträr waren die Ansichten der Ex-Profis zur Zukunft des FC Schalke 04. Während Anderbrügge die Umwandlung des Vereins zur Aktiengesellschaft sowie chinesische Investoren befürwortete, sprach sich Max für die Bewahrung von Traditionen aus. „Was sollen wir mit einem Spieler, der 20 Millionen kostet? Der bringt uns auch nicht weiter. Wichtig ist, dass ein Neuzugang charakterlich passt zu unserem eingetragenen Verein.“

Ein Caterer bekochte nach dem Interview Promis und Fans. Der Chefkoch des Tages war selbstredend glühender Schalke-Anhänger. Nach dem Essen lockte eine Partie am Riesen-Kicker, an welchem sich verschiedene S04-Fanclubs miteinander maßen.

Untermalt wurde das Ganze von Live-Musik. Any Beat Counts (ABC) spielten auf. Die Werdohler Sängerin Elisabete Vidal und der aus Hagen stammende Gitarrist Damian Copp hatten Hits von Lagerfeuer-Klassikern wie „Take me Home Country Roads“ von John Denver, über Rock-Standards wie „Far, far Away“ von Slade bis hin zu Dance-Krachern wie „Rhythm is a Dancer“ von „Snap!“ im Gepäck.