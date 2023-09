„Keine Selbstverständlichkeit“: Landtags-Vizepräsidentin überrascht über Verhalten der Kinder

Von: Jona Wiechowski

Berivan Aymaz ist am 1. Juni 2022 zur 2. Vizepräsidentin des Landtags in Nordrhein Westfalen gewählt worden. Zur Schule begleitete sie am Montagmorgen Werdohls Bürgermeister Andreas Späinghaus. © WIECHOWSKI

Ganz schön angetan von den Schülerinnen und Schülern der Klassen 4 a und 4 b der Grundschule St. Michael war die zweite Landtags-Vizepräsidentin Berivan Aymaz (Bündnis 90/Die Grüne), als sie sich nach der gut 40-minütigen Unterrichtseinheit wieder auf dem Weg zu ihrem Fahrer machte, der die ganze Zeit mit der dicken Audi-Limousine vor der Schule wartete.

Werdohl – Die Kinder seien freundlich, interessiert und zuvorkommend – „das ist keine Selbstverständlichkeit“, richtete sie lobende Worte an Schulleiterin Maria Apprecht. Die erwiderte sogleich: „Doch: Für uns ist das eine Selbstverständlichkeit.“

Mit leichter Verspätung kam die Politikerin in die Klasse, in der die Kinder schon aufgeregt warteten. In den vergangenen Wochen hatten sie sich vorbereitet, viel mit Demokratie beschäftigt, Reden gehalten, gewählt – und sich auch Fragen an die Grünen-Politikerin ausgedacht. Zur Vorbereitung von „Landtag lokal“ gehörte auch ein Besuch von Bürgermeister Andreas Späinghaus (SPD), der vor knapp zwei Wochen vorbeischaute – entsprechend war der Erste Bürger Werdohls für die Schüler ein bekanntes Gesicht.

Sie freue sich, heute hier sein zu können, erzählte die 51-Jährige, die erstmal fragte, ob die Kinder denn auch wissen, wo sich das Landesparlament befindet. „In Düsseldorf.“ Klar wussten sie das. Ebenso, dass die Stühle im Parlament in einem Kreis angeordnet sind. Deswegen hatten sie sich auch dafür entschieden, die Stühle im Klassenraum an diesem Montagmorgen so zu stellen – und nicht wie sonst hintereinander weg wie im Kino. Schnell stellte Aymaz fest: „Ist ja Wahnsinn, was ihr hier in der Klasse alle wisst!“ Dann erklärte sie, dass der Kreis symbolisch dafür stehe, dass man immer wieder zusammenfindet – auch, wenn man unterschiedlicher Meinung sei.

Die Schülerinnen und Schüler der Klassen 4 a und 4 b der Grundschule St. Michael hatten sich intensiv mit dem Thema Politik auseinandergesetzt. © Wiechowski, Jona

Die Politikerin war gut gelaunt und zeigte großes Interesse an den Schülern, fragte stets nach dem Namen und beispielsweise auch, wo die Schüler den alle geboren sind. Sie selbst, erzählte sie, sei in der Türkei geboren und mit sechs Jahren nach Deutschland gekommen – im Dezember, wo alles weihnachtlich geschmückt gewesen sei. Erst habe sie gedacht, das sei hier einfach immer so. Wie auch ihre Mutter finde sie die Weihnachtszeit nach wie vor toll und gehe gerne auf Weihnachtsmärkte. Deutsch gelernt habe sie in der Schule – vor allem aber auch durch das „wunderbare Engagement“ einer Mitschülerin namens Tanja, mit der – und deren Mutter – sie sich regelmäßig zum Deutschlernen getroffen habe.

Die Zeit bei ihrem Besuch in der Grundschule war knapp, schließlich hatte die Politikerin noch ein umfangreiches Programm vor sich – wobei das eigentlich gar nicht so ungewöhnlich ist für die 51-Jährige, wie aus der anschließenden kurzen Fragerunde hervorging. Am Dienstag ginge es für sie beispielsweise zur Fraktionssitzung nach Düsseldorf, dann am Mittwoch mache sie sich auf den Weg nach Brüssel, ehe es auch schon wieder zurückgehe für diverse andere Termine – teils auch am Wochenende.

Wie lange Aymaz am Tag arbeitet, wollte ein Schüler wissen. „Schon so zwölf bis 14 Stunden“, antwortete sie. Was denn schön sei an ihren Beruf, fragte ein anderer. „Schön sind Begegnungen wie diese hier“, sagte sie mit Blick auf die Zusammenkunft in der Klasse. Sie betonte, dass es ganz schön sei, sich mit unterschiedlichen Menschen zusammensetzen zu können.

Dann ging es für die zweite Landtagsvize-Präsidentin, die 2017 das erste Mal in den Landtag gewählt wurde, aber auch schon weiter – zur Martin-Luther-Grundschule nach Ütterlingsen. Hier gab es für die Kinder eine kleine Wanderausstellung unter dem Titel „Demokratie zum Anfassen“, wobei auch hier die Fragerunde mit Aymaz im Vordergrund gestanden hatte.