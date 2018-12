Indische Musikerin stellt die Geige auf den Kopf

+ © Griese Jyotsna Srikanth (links) und Abhiram Sahathevan servierten Drittklässlern der Martin-Luther-Grundschule in Ütterlingsen musikalische Kostproben aus ihrer südindischen Heimat. © Griese

Werdohl - An der Martin-Luther-Grundschule in Werdohl haben am Donnerstagmorgen die indische Musikerin Jyotsna Srikanth und ihr Kollege Abhiram Sahathevan musikalische Kostproben aus ihrer Heimat serviert. Die Unterrichtsstunde für Drittklässler war Teil des Jekits-Projekts und wurde vom Netzwerk „Klangkosmos NRW“ unterstützt.