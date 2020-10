In dieser Bücherei müssen sogar die Bücher in Quarantäne

Welttag der Bibliotheken

+ © Maximilian Birke Das Kinder-Basteln zu Halloween musste zwar ausfallen, eine kleine Bücherausstellung zum Thema gibt es aber schon. © Maximilian Birke

Der Welttag der Bibliotheken, der heute stattfindet, sollte in der Werdohler Stadtbücherei eigentlich mit ein paar besonderen Aktionen gefeiert werden. Wegen der Corona-Situation allerdings kam in diesem Jahr alles anders als gedacht und die Veranstaltungen entfallen. Sehr zum Bedauern von Bücherei-Leiterin Katharina Bode, die sich schon darauf gefreut und alles eingestielt hatte. Was es aber geben soll, ist ein Medien-Marathon, der am Samstag, 24. Oktober, online stattfindet.