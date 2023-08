Immobilienmakler planen Häuschen für den Herbst des Lebens

Von: Volker Griese

Kevin und Corinna Maus sowie Marcus Schmidt (von links) wollen in Pungelscheid altersgerechtes Wohneigentum anbieten. © Immo Maus

In Pungelscheid wollen die Immobilienunternehmen Maus (Werdohl) und Schmidt (Plettenberg/Lüdenscheid) ein Bauprojekt realisieren, das auf den ersten Blick ungewöhnlich erscheint. Bei näherer Betrachtung reagieren die Unternehmen damit aber auf einen Trend. Sie wollen altersgerechte Bungalows errichten.

Werdohl – Die Situation ist für ältere Immobilieneigentümer in Werdohl nicht anders als anderswo: Wenn die Kinder auf eigenen Füßen stehen, ist das Eigenheim für die zurückgebliebenen Senioren oftmals zu groß geworden. Manche bewohnen dann nur noch einen Teil des Hauses und lassen den Rest leer stehen. Die meisten sehen die Lösung aber in einem Verkauf der Immobilie und einem Umzug.

„Viele ziehen dann nach Neuenrade, weil sie hier in Werdohl nichts finden“, beschreibt Immobilienmakler Marcus Schmidt die Lage. In Werdohl gebe es „keine Möglichkeit, altersgerechtes Wohneigentum zu finden“, sagt er. Darauf wolle er gemeinsam mit den Werdohler Immobilienmaklern Kevin und Corinna Maus reagieren. „In Werdohl ist die Nachfrage groß“, ist Kevin Maus überzeugt und steht eigenen Angaben zufolge „voll hinter dem Projekt“, das vorsieht, in Pungelscheid zwei altersgerechte Bungalows zu bauen. Moment, in Pungelscheid? Ist das denn der richtige Ort für das Wohnen im Alter? „Warum nicht?“, fragen die Unternehmer. Im Ort gebe es Einkaufsmöglichkeiten und einen Arzt, und auch die Busverbindung in die Innenstadt sei gut.

Immo Maus, so heißt das Unternehmen, das Kevin Maus zusammen mit seiner Frau Corinna führt, habe an der Straße Alt Pungelscheid einen Altbau mit großem Grundstück gekauft. Auf der rund 560 Quadratmeter großen Freifläche sollen nun zwei kleine Häuschen mit je 85 Quadratmetern Wohnfläche auf einer Ebene entstehen. Sie sollen Platz genug bieten für ein älteres Ehepaar. Ein Terrasse mit kleinem Gartenbereich soll ebenso dazugehören wie ein Carport. Und Maus und Schmidt setzen auf zukunftsfähige Technologien wie eine Luft-Wärmepumpe, eine Photovoltaikanlage und eine Ladestation für ein E-Auto. „Dann kann man mit dem Strom vom eigenen Dach das Haus heizen und das Auto betanken“, beschreibt Kevin Maus ein mögliches Szenario.

Zwei altersgerechte Bungalows könnten an der Straße Alt Pungelscheid entstehen. Der hier visualisierte Plan sieht eingeschossige Gebäude mit Pultdächern vor, auf denen eine Photovoltaikanlage installiert werden kann. Abbildung Immo Maus © Immo Maus

Ganz billig werden die Bungalows aber nicht zu haben sein. Maus und Schmidt nennen einen Kaufpreis von rund 400 000 Euro – pro Haus. „Das ist natürlich nichts für Menschen, die ihr ganzes Leben in einer Mietwohnung verbracht haben“, weiß Marcus Schmidt. Zielgruppe seien eher bisherige Eigenheimbesitzer, die sich im Alter kleiner setzen wollten. Schmidt: „Wir können dann ihr bisheriges Haus vermarkten, und mit dem Erlös kann im besten Fall der neue Bungalow finanziert werden.“ Eine andere Möglichkeit sei, dass die Kinder den Bungalow finanzieren und den Eltern ein Wohnrecht einräumen. Das sei vielleicht die Variante für den Fall, dass für die Finanzierung noch ein Kredit aufgenommen werden müsse, den jüngere Menschen dann zu günstigeren Konditionen erhalten könnten.

Der Preis jedoch, das betonen Maus und Schmidt, sei nicht in Stein gemeißelt. Er könne je nach Ausstattung oder Ausführung variieren. „Wer kein Gäste-WC haben möchte, kann darauf verzichten“, nennt Maus ein Beispiel. Auch die Photovoltaikanlage sei kein Muss oder könne später installiert werden. Andererseits könnten besondere Bedürfnisse wie etwa breitere Türen berücksichtigt werden.

Die Pläne für das Projekt stehen also, sie gehen jetzt in die Genehmigungsphase. Wann es losgehen soll, ist aber noch offen. „Wir fangen erst an, wenn wir Käufer haben“, sagen Maus und Schmidt übereinstimmend. Dann könnten die Planungen aber schnell umgesetzt werden. „Von der Unterschrift unter dem Kaufvertrag bis zum Einzug ungefähr ein Jahr“ – so skizziert Maus den Zeitplan.

Die Unternehmer sind überzeugt, dass sie den richtigen Weg gehen. Sie liebäugeln sogar schon mit einem ähnlichen Projekt in Lüdenscheid. „In stadtzentraler Lage sollen dort zwei bis drei altersgerechte Bungalows entstehen“, gibt Marcus Schmidt einen Einblick in die Planungen.