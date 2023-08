Gegen kreisweiten Trend: Interesse der Jugendlichen an Ausbildung steigt

Das Interesse junger Menschen an einer Ausbildung wird immer geringer. Gegenüber dem Vorjahr ging die Anzahl der Bewerber kreisweit um mehr als acht Prozent zurück. © dpa

Zum Start in das neue Ausbildungsjahr im August sind im Märkischen Kreis noch viele Ausbildungsplätze unbesetzt. Wie die heimische Agentur für Arbeit Iserlohn jetzt mitteilte, lag die Zahl zuletzt bei 1352. Dem gegenüber stehen nur noch 414 bei der Berufsberatung gemeldete junge Frauen und Männer, die auf der Suche nach einer Ausbildungsstelle sind.

Werdohl – Damit kommen auf 100 unbesetzte Ausbildungsstellen lediglich rund 31 unversorgte Bewerber. Der Kampf um Azubis wird für viele Unternehmen damit immer schwieriger, der Ausbildungsmarkt immer stärker zu einem Bewerbermarkt.

„Aktuell stehen allen ausbildungsinteressierten jungen Menschen eine Vielzahl an freien Ausbildungsplätzen im Kreis offen“, sagt Stefan Steinkühler, operativer Geschäftsführer der Iserlohner Arbeitsagentur. Auch nach dem regulären Ausbildungsstart am 1. August könne noch ein Ausbildungsvertrag abgeschlossen und eine Ausbildung gestartet werden.

„Auch für Kurzentschlossene, die nach den ersten Wochen merken, dass ein weiterer Schulbesuch vielleicht doch nicht die richtige Entscheidung war, bieten sich noch gute Chancen einen Ausbildungsplatz zu finden. Wer jetzt im Endspurt noch einmal alles gibt, wird mit großer Sicherheit belohnt werden. Unsere Berufsberater helfen hier gern weiter“, erklärt Steinkühler.

Bis Juli waren kreisweit 3034 Ausbildungsstellen gemeldet worden. Dem gegenüber stehen 2038 Bewerber, die sich im Laufe des Berichtsjahres bei den Agenturen für Arbeit vor Ort gemeldet haben. Rechnerisch kommen auf 100 gemeldete betriebliche Berufsausbildungsstellen nur 68 Bewerber. Im Vergleich zum Vorjahr ist die Anzahl von Bewerbern um 8,2 Prozent gesunken. Im selben Zeitraum stieg die Zahl der angebotenen Ausbildungsstellen um 2,4 Prozent.

Der Blick auf Werdohl und Neuenrade

Das immer geringer werdende Interesse vieler junger Menschen an einer Ausbildung spiegelt sich beim Blick auf die Zahlen der örtlichen Geschäftsstelle der Agentur für Arbeit übrigens nicht wider. So haben sich 214 Jugendliche aus Werdohl und Neuenrade seit Oktober an die Berufsberatung gewandt, um einen Ausbildungsplatz zu finden: Das entspricht einer Steigerung von 2,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Von diesen 214 jungen Menschen sind 42 aktuell noch unversorgt – 23,5 Prozent mehr als 2022.

Der Vielzahl an Bewerbern stehen derzeit 218 gemeldete Ausbildungsstellen gegenüber, von denen noch 80 betriebliche Plätze unbesetzt sind. Im Vergleich zum Vorjahr sind seit Beginn des Berichtsjahres 9,5 Prozent Ausbildungsstellen weniger gemeldet worden.