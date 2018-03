Imagefilm stellt Arbeit der Musikschule Lennetal vor

Martin Büdenbender (rechts) bei den Dreharbeiten für den Imagefilm, mit dem die Musikschule Lennetal auf ihre Arbeit aufmerksam machen will.

Werdohl - Die Musikschule Lennetal geht neue Wege in der Öffentlichkeitsarbeit. Am Donnerstag, 8. März, wird sie ihren Imagefilm vorstellen.

Moderne Medien bestimmen immer mehr den Alltag in unserer Gesellschaft. Dies wirkt auch in die Öffentlichkeitsarbeit von Institutionen wie der Musikschule Lennetal hinein. Daher hat sich die Musikschule entschieden, ihre Arbeit in Form einer Filmpräsentation zukünftig online sowohl auf der Homepage der Musikschule als auch auf den Internetseiten der fördernden Kommunen Altena, Finnentrop, Neuenrade, Plettenberg und Werdohl sowie vieler Kooperationspartner der Musikschule der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

Dies läutet bei der Musikschule Lennetal das Ende der auf Papier gedruckten Informationsflyers ein und die Bildungsinstitution setzt nun vollständig auf die Erreichbarkeit in den neuen Medien.

Sehr emotionale Bildersprache

Mit Martin Büdenbender und Uwe Tonscheidt hat die Musikschule Lennetal zwei Journalisten als Partner gefunden, die diese Idee modern und bildgewaltig umgesetzt haben. Komprimiert und doch informativ wird mit einer sehr emotionalen Bildersprache die vielseitige musikpädagogische Arbeit der Musikschule dargestellt.

Finanziell realisiert werden konnte dieses Filmprojekt durch Fördermittel aus dem Leader-Programm für die Lenneschiene sowie die Unterstützung der Sparkasse Finnentrop und der Vereinigten Sparkasse im Märkischen Kreis.

Am Donnerstag, 8. März, wird die Musikschule das Ergebnis der Dreharbeiten ab 19 Uhr im Café Grote im Werdohler Bahnhofsgebäude der Öffentlichkeit präsentieren. „Interessierte sind dazu eingeladen“, betont Musikschulleiter Armin Sommer ausdrücklich.