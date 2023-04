„So eine Ignoranz noch nie erlebt“: Absperrungen an Spielplatz bringen nichts

Von: Carla Witt

Teilen

Die Absperrungen am Spielplatz an der Goethestraße haben nicht viel gebracht – immer wieder seien sie ignoriert worden, was bei der Stadt Werdohl für große Verärgerung sorgt. © Griese

Ausgerechnet diejenigen, die letztlich besonders von den Arbeiten auf dem Spielplatz an der Goethestraße und entlang des Lennebogens profitieren, torpedieren die Maßnahme regelmäßig aufs Neue: Als Michael Tauscher, er ist bei der Stadt Werdohl unter anderem für den Bereich Spielplätze zuständig, während der Sitzung des Jugendhilfeausschusses über die durch Unvernunft und Ignoranz entstandenen Schäden auf dem Platz berichtete, war ihm die Verärgerung anzumerken.

Werdohl – Bekanntlich ist auch der Spielplatz schon seit längerer Zeit gesperrt. Die Firma Garten- und Landschaftsbau Maurmann aus Lüdenscheid führt dort im Rahmen der Maßnahme „Naturerlebnis Lennebogen“ unter anderem Entsiegelungsarbeiten durch. Der gesamte Bereich zwischen dem Parkplatz an der Goethestraße und dem Eisenbahntunnel Ütterlingsen soll sowohl ökologisch als auch städtebaulich aufgewertet und die Aufenthalts- und Freizeitqualität des Erholungsraums noch erhöht werden.

Dass die Sperrung für die Arbeiten zwingend erforderlich ist, und sich diese aufgrund des regnerischen Wetters der vergangenen Wochen, beziehungsweise des nassen Bodens, deutlich länger hinziehen als geplant, wollen einige Zeitgenossen einfach nicht verstehen. „Viele Menschen missachten die Absperrung. Das zieht sich durch alle Altersgruppen, von Eltern mit Kleinkindern bis zum Senior“, erklärte Tauscher.

Durch dieses Verhalten seien erhebliche Schäden im gesperrten Bereich entstanden. Der Bauleiter der Firma Maurmann habe auch an Wochenenden gearbeitet, um zumindest die Absperrungen wieder korrekt aufzustellen, stellte Michael Tauscher fest. Doch nicht nur über die entstandene Mehrarbeit ärgert er sich: Wer Absperrungen missachte, bringe sich selbst, beziehungsweise die spielenden Kinder in Gefahrensituationen.

Martin Klughardt, Bauleiter der Firma Maurmann, hat schon öfters erlebt, dass Bauabsperrungen nicht beachtet werden. Doch in Werdohl sei das ganz besonders ausgeprägt: „So eine Ignoranz der Menschen wie hier habe ich noch nie erlebt“, stellte er im Gespräch mit der Redaktion fest. Auch Mütter ließen ihre Kleinkinder im abgesperrten Bereich spielen, ohne sich Gedanken darüber zu machen, dass dort eine Verletzungsgefahr bestehe.

Während im Bereich des Spielplatzes die Absperrungen missachtet wurden, sei an anderen Stellen des Lennebogens auch Absperrmaterial beschädigt worden, berichtete Klughardt. „Es wurden immer wieder Bauzäune verschoben oder einfach umgeworfen, teilweise auch auseinandergerissen. Man kommt mit dem Aufstellen nicht mehr hinterher.“ Er selbst habe Personen angesprochen, die Sperrungen missachtet hätten und durch die Baustelle marschiert seien. Einige Male habe er sich Ausreden anhören müssen. „Manchmal reagierten die Leute aber auch noch unwirsch und hatten überhaupt kein Verständnis für die Sperrung.“

Ihm sei durchaus bewusst, dass Fußgänger Umwege in Kauf nehmen müssten. „Aber wir sperren schließlich nicht ohne Grund. Und wenn wir immer wieder die Baustelle sichern müssen, nimmt das natürlich noch zusätzliche Zeit in Anspruch.“ Und wenn auf frisch eingesäten Beeten herumgetrampelt werde, könne sich jeder ausmalen, was dabei herauskomme.

Hinzu kommt, dass die Ignoranz durchaus Konsequenzen haben kann. „Die Missachtung der Beschilderung führt zwar nicht zu einer Ordnungswidrigkeit“, stellt Ordnungsamtsleiterin Andrea Mentzel fest. Wenn aber Schäden verursacht worden seien, könnten die Personen, die im gesperrten Bereich unterwegs waren, gegebenenfalls schadensersatzpflichtig sein und „hätten sich nach dem Strafrecht der Sachbeschädigung und darüber hinaus auch des Hausfriedensbruchs schuldig gemacht“.

Trotz der Rückschläge durch unbelehrbare Zeitgenossen ist der größte Teil der gesperrten Bereiche jetzt freigegeben worden. „Andere bleiben aber auch weiterhin voll gesperrt“, berichtete Tauscher den Ausschussmitgliedern. Martin Klughardt ergänzte: „Wo jetzt frisch eingesät ist, darf natürlich noch niemand herumlaufen.“

Ausschuss-Vorsitzender Daniel Bartke (CDU) machte am Dienstag deutlich, dass es zwar schade sei, dass der Spielplatz bislang nicht genutzt werden konnte, „aber auf jeden Fall doch besser jetzt, als im Sommer, wenn das Wetter richtig schön ist und es alle nach draußen zieht.“