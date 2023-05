„Ich stehe einfach auf alte Sachen“: Rodt-Bewohner organisieren Straßentrödel

Von: Michael Koll

Freuen sich bereits auf den ersten Straßentrödel auf dem Rodt: Michael Filius (rechts) und das Organisationsteam haben sogar ein Plakat für ihre Veranstaltung entworfen. © KOLL

„Es waren sofort fast alle dabei“, freut sich Michael Filius. Mit „fast alle“ meint Filius seine Nachbarn auf dem Rodt. Am 4. Mai hatte er in der Whatsapp-Gruppe der Rodt-Bewohner spontan nachgefragt, was sie von einem Straßen-Trödel halten würden. Und damit hatte er offenbar einen Nerv getroffen.

Werdohl – „Bis vor sechs oder sieben Jahren wurde hier – und zwar schon seit den frühen 80er-Jahren – jedes Jahr ein Straßenfest gefeiert“, erinnert sich Filius. Das sei dann jedoch eingeschlafen.

Irgendwie sei es den Nachbarn nicht gelungen, den Generationenwechsel im Organisationsteam hinzubekommen. Nun wollen sie diese Tradition mit leicht veränderten Konzept wieder aufleben lassen.

„Vielleicht machen wir das jetzt zwar zum ersten, aber sicher nicht zum letzten Mal“, sagt Filius – und alle um ihn herum nicken begeistert. Mittlerweile hat sich ein achtköpfiges Orga-Team gebildet, das die Vorbereitungen für das Wochenende, Samstag und Sonntag, 12. und 13. August, in die Hand genommen hat.

Nahezu alle Anwohner von Eichen- und Buchenstraße, sowie vom Höhenweg wollen an diesen beiden Tagen trödeln. „Als Käufer sind allerdings alle Werdohler, Neuenrader und Lüdenscheider eingeladen“, rufen Filius und seine Mitstreiter auf – und hoffen, dass auch Altenaer, Plettenberger und sonstige Interessierte kommen.

„Allerdings sollten die“, warnt Initiator Filius sogleich, „dann möglichst nicht direkt hier vor Ort parken wollen.“ Denn der Rodt ist eng und die Besucher des zweitägigen Trödelmarkts sollen ja auch genügend Platz zum Flanieren und Stöbern haben.

Kulinarisches Angebot

Darüber hinaus soll es auch ein kulinarisches Angebot geben. Anna Grafen will mit einigen anderen Nachbarn Kuchen backen und Waffeln zubereiten für die Besucher. Viraigat Raschasin wird asiatisch kochen. Und die Malteser kommen zum Rodt, um Bratwürstchen auf dem Grill zuzubereiten.

„Die Stadt hat uns erlaubt, die Stände kostenfrei auf unseren Grundstücken sowie in den Garageneinfahrten aufzustellen“, verrät Filius. Die Bürgersteige noch mit zu nutzen, darauf haben die Nachbarn vorerst verzichtet. Dafür hätten sie pro Quadratmeter 50 Cent berappen müssen. Bei der Premiere ihres Trödels wollten sie allerdings zunächst einmal testen, wie gut ihre Idee überhaupt ankommt.

„Ich stehe einfach auf alte und gebrauchte Sachen“, erinnert sich Filius daran, wie er Anfang Mai auf die Idee zum Straßentrödel gekommen war. „Ich hatte also überlegt, einen Flohmarkt in Dortmund zu besuchen“. Doch um die besten Stücke zu ergattern, hätte er sehr früh aufstehen müssen. „Dazu hatte ich dann auch nicht so recht Lust“. Also griff er zu seinem Smartphone. Der Rest ist Geschichte.