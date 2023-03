„Riesig“: Schneesturm-Party ein voller Erfolg

Von: Michael Koll

Der Yeti als Maskottchen der Party mischte sich unter die Feiernden. © Koll, Michael

„Es ist befreiend“, sagte Andreas Schreiber, „nicht mehr zuhause auf dem Sofa sitzen zu müssen und zu denken: ‘Jetzt würde eigentlich dieses oder jenes Event stattfinden.’“ Der Oberst der Werdohler Schützen strahlte am Samstag im Festsaal Riesei über das gesamte Gesicht.

Werdohl - Dort ging die erste Schneesturm-Party seit Februar 2020 über die Bühne. Auch Dieter Pries, Schriftführer des Werdohler Schützenvereins (WSV), atmete erleichtert auf: „Ich bin heilfroh, dass wir diese Veranstaltung für die Stadt wieder durchführen dürfen.“ Und ganz persönlich fügte er hinzu: „Ich finde diese Party nämlich riesig – und bin der Meinung, dass die Werdohler sich diese jetzt aber sowas von verdient haben.“

Diese Ansicht teilten die Sauerländer aus Nah und Fern ganz offensichtlich. Bereits im Vorverkauf waren gut 500 Eintrittskarten abgesetzt worden, verriet Vereinsvorsitzender Schreiber. „Vor Corona gingen im Vorfeld etwa 300 Tickets weg“, erinnerte er sich.

Gäste aus Werdohl, aber auch aus der Umgebung feierten mit den Schützen. © Koll, Michael

Nun hieß es also für diejenigen, die sich auf die Abendkasse verlassen hatten, früh da zu sein. Doch die meisten Party-Willigen tauchten ohnehin zeitig im Festsaal auf, zu lange hatten sie auf diese Sause warten müssen.

Da wollte wohl kaum einer die ersten Songs der beiden Discjockeys Dirk Weiland und DJ Licence verpassen, die in Diskotheken-Lautstärke aus den Boxen dröhnten. Und so waren die Theken, an denen die Gäste von Mitgliedern des WSV bewirtet wurden, wie auch die Cocktailbar schon früh umlagert.

Oberst Schreiber blickte zurück: „Bei der Premiere hatten wir mal 650 Gäste hier in der Halle. Das war Rekord.“ Damals – 2014 – traten noch Live-Bands auf und die Veranstaltung trug noch den Namen „Schneegestöber“.