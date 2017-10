Kranke Linden werden gefällt

+ © Volker Heyn Die Allee in Lengelsen zeigt sich gerade in herbstlicher Pracht. Der Ruhrverband hat die Bäume auf der Dammkrone (linke Seite) roden lassen. Dadurch hat diese Seite mehr Luft bekommen. © Volker Heyn

Werdohl - Es hilft alles nichts: Zwei am gefährlichen Brandkrustenpilz erkrankte Linden in der Lengelsen-Allee müssen gefällt werden. Sie sind so stark geschädigt, dass sie abbrechen können. Die beiden Bäume werden in der nächsten Zeit geschlagen und durch neue Anpflanzungen ersetzt.