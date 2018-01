Hommage an Gershwin im Kulturcafé

Werdohl - Das Jubiläum feierte der Kulturverein Werdohl Ende November mit der „Tosca“ in der Oper légère, bei der 51. Auflage des „Kulturcafés“ dürfen sich Musikbegeisterte am Sonntag, 21. Januar, auf die „Hommage an George Gershwin“ freuen.

Ab 18 Uhr wird Esther Lorenz im Kulturbahnhof singen und moderieren und dabei von Thomas Bergler am Klavier begleitet.

George Gershwin, auch bekannt unter anderem durch seine Volksoper „Porgy and Bess“ und „Rhapsody in Blue“ hat in den zwei Jahrzehnten seiner Schaffenszeit Musicals und Broadway-Shows geschrieben. „Aus diesem Fundus hat Esther Lorenz ein Programm zusammengestellt, das die vielen Seiten Gershwins zeigt – die melancholische, lustige, temperamentvolle und sanfte. Melodien, die durch Fred Astaire und Ginger Rogers tanzbar wurden“, heißt es in der Ankündigung des Kulturvereins.

Konflikt zwischen Klassik und Jazz

Lorenz erzählt von den Anfängen des Sohnes russischer Einwanderer und seiner Liebe zum Jazz, dem Konflikt als klassischer Komponist anerkannt zu werden und gleichzeitig seiner Liebe zum Broadway treu zu bleiben.

„Lieder wie „Someone to watch over me“ und „Swanee” sind zu hören, genauso wie Auszüge aus „Porgy and Bess“ – der Oper, die man zu damaliger Zeit verkannte. Eine Hommage an einen Komponisten, dem auf elegante Weise der Spagat zwischen Jazz und Klassik gelungen ist“, heißt es in der Ankündigung weiterhin.

Vorverkauf beginnt heute

Sängerin Esther Lorenz stammt aus Berlin. Thomas Bergler lebt als Klavierpädagoge in Bad Homburg. Die Künstler arbeiten seit einigen Jahren zusammen und sind in ganz Deutschland auf Tournee. Der Vorverkauf beginnt heute. Mit Unterstützung durch die Stadt Werdohl können Tickets zum Stückpreis von 10 Euro angeboten werden und sind erhältlich im Reformhaus Hardt, Eggenpfad 2, Tel. 0 23 92 / 37 11.