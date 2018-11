Holger Sellien wird Leiter der VHS Lennetal

+ © Heyn Gruppenbild mit Herr: Verbandsversammlungsleiterin Kathrin Püschel, VHS-Leiterin Barbara Funke, zukünftiger VHS-Leiter Holger Sellien und Verbandsvorsitzende Silvia Voßloh. © Heyn

Werdohl - Die VHS-Verbandsversammlung hat am Mittwoch in Werdohl einstimmig Holger Sellien zum zukünftigen Leiter gewählt. Der 45-Jährige aus Karlsruhe ist schon seit dem Frühjahr Fachbereichsleiter bei der VHS in der Nachfolge von Marlies van Gemert.