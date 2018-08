Hoffnung für den Klettersteig

Der Student Robert Knorr hat sich zuletzt als Pflegepate um den Klettersteig gekümmert, Reparaturen durchgeführt und Müll aufgesammelt. „Wenn man so etwas vor seiner Haustür hat, muss man es auch nutzen und pflegen“, hat er noch im Februar bei einem seiner ehrenamtlichen Arbeitseinsätze gesagt. Knorr ist in der Lüdenscheider Sektion des Deutschen Alpenvereins aktiv.

Werdohl - Die Spitzen der Werdohler Ratsfraktionen sind vom Vorhaben der Stadtverwaltung, den Klettersteig an der Altenaer Straße zu schließen, durchweg überrascht worden.

Und sie sind mehr oder weniger einer Meinung darüber, wie es in der Frage weitergehen soll. Auch von anderer Seite wird an einer Lösung gearbeitet.

Er wolle sich erst einmal genau über den Sachstand informieren, sagte CDU-Fraktionschef Stefan Ohrmann und hielt sich mit Kritik an der von Bürgermeisterin Silvia Voßloh (CDU) geführten Stadtverwaltung zurück. Allerdings ist er der Auffassung, dass sich die politischen Gremien mit der Zukunft des Klettersteiges befassen müssten. „Man muss jetzt den Aufwand für eine Instandsetzung und den Erhalt des Klettersteiges ermitteln, dann muss die Politik entscheiden“, forderte Ohrmann. Er selbst könne nicht abschätzen, welchen Anteil der Klettersteig an der Attraktivität der gesamten Kletteranlage an der Altenaer Straße habe. „Ich würde es aber schade finden, wenn er aus Kostengründen geschlossen werden müsste“, sagte Ohrmann.

Für die SPD ist Aufgeben keine Option

Sehr viel deutlicher übte der SPD-Fraktionsvorsitzende Wilhelm Jansen Kritik an der Stadtverwaltung. „Es geht einfach nicht, dass die Verwaltung so etwas macht, ohne mit der Politik Kontakt aufzunehmen“, fühlt er sich vom Rathaus in der Klettersteig-Angelegenheit schlecht informiert. Dass die Verwaltung in dieser Sache so vorgeprescht sei, ärgere ihn am meisten. Die SPD-Fraktion spreche sich auf jeden Fall für einen Erhalt des Klettersteiges aus: „Das ist eine Attraktion für Werdohl!“ Jetzt gelte es, den finanziellen Aufwand zu ermitteln, der notwendig sei, um die Anlage zu erhalten. Dann müsse die Politik die finanziellen Mittel bereitstellen. „Aufgeben kommt für uns nicht infrage“, stellte Jansen klipp und klar fest.

Ganz ähnlich sieht das auch WBG-Fraktionssprecher Volker Oßenberg. Für das Vorgehen der Stadtverwaltung fehle ihm jegliches Verständnis, sagt er: „Eine so wichtige Entscheidung trifft man doch nicht mal eben aus der Hüfte!“ Mit der WBG jedenfalls sei eine Schließung des Klettersteiges „nicht so einfach zu machen“. Seine Fraktion werde sich nun erst einmal die notwendigen Informationen besorgen müssen, gab auch Oßenberg zu verstehen, von der Verwaltung nicht über die Probleme im Zusammenhang mit dem Klettersteig informiert worden zu sein. Grundsätzlich wolle die WBG jedoch Dinge, die Werdohl attraktiver machen, erhalten. Dazu gehört in Oßenbergs Augen auch der Klettersteig, dessen Attraktivität sogar durch eine öffentliche Toilette noch gesteigert werden könne, denkt der WBG-Fraktionschef sogar eher an einen Ausbau der Freizeitanlage als an ihre Schließung. Er könne sich allenfalls eine vorübergehende Schließung vorstellen, um Zeit für die Suche nach einer Dauerlösung zu gewinnen.

FDP: Kosten und Nutzen analysieren

„Ich fand die Kommunikation der Verwaltung mit uns überhaupt nicht in Ordnung“, ärgerte sich auch FDP-Fraktionschef Friedhelm Hermes. Für ihn sei es „sehr erschreckend“ gewesen, dass die Verwaltung die Schließung des Klettersteiges habe „einfach beschließen“ wollen. Jetzt sei auch die Politik gefordert, sagte er. Es gelte nun, eine Kosten/Nutzen-Analyse anzustellen und „mit Augenmaß Möglichkeiten auszuloten“, wie der Klettersteig dauerhaft erhalten werden könne.

Die Fraktionen des Rates wollen sich also mit der von der Stadtverwaltung vorgeschlagenen Schließung des Klettersteiges offensichtlich nicht so einfach abfinden. Doch auch andere Stellen scheinen inzwischen über Lösungen nachzudenken, wie dieser Teil der Kletteranlage vor der Schließung bewahrt werden könnte. In den nächsten Tagen wollen sich Vertreter der Stadtverwaltung, des Deutschen Alpenvereins und des Werdohler Bürgerstammtisches vor Ort beraten, welche Maßnahmen zum Erhalt des Klettersteiges notwendig und machbar sind.

Der von der Schließung bedrohte Klettersteig ist Teil der Kletteranlage an der Altenaer Straße. Sie umfasst neben dem Klettersteig, der für Anfänger gedacht ist, auch noch drei Kletterfelsen (Denkmalwand, Lenneplatte und Lennewächter), die versiertere Kletterer herausfordern. Sie bieten etwa 30 verschiedene Kletterrouten in unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden. Die Kletterfelsen werden von der Gummersbacher Sektion des Deutschen Alpenvereins betreut und sind von einer möglichen Schließung nicht betroffen.