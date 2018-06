Am Höhenweg wird wieder geblitzt

Werdohl - Der alte Starenkasten am Höhenweg, Abzweig Neuenhaus, hat Gesellschaft bekommen. Einige Meter neben der Anlage steht nun der neue Hightech-Blitzer des Märkischen Kreises.

Der 120 000 Euro teure „Enforcement Trailer“ der Wiesbadener Firma Vitronic ist allerdings nur für ein Jahr angemietet, ob sich der Kreis danach eine solche Anlage anschafft, ist noch offen. Bisher stand das Gerät an der Friedrich-Ebert-Straße in Kierspe und am Autobahn-Zubringer in Iserlohn-Oestrich.

Dass die Überwachung der Geschwindigkeit an Standorten mit alten „Starenkästen“ sinnvoll ist, zeigen die ersten Ergebnisse: „In Kierspe wurde noch erstaunlich viel geblitzt und es gab Vandalismus“, stellte Ursula Erkens, Pressesprecherin des Kreises fest.

Geräte sind in Deutschland seit zwei Jahren im Einsatz

In Deutschland sind die modernen Geräte seit etwa zwei Jahren im Einsatz. In der Beschreibung des Herstellers heißt es, dass der Anhänger vor allem dort zum Einsatz kommen könne, wo eine mobile Messung durch die Polizei zu gefährlich sei. Außerdem kann er mit seiner Laser-Messtechnik gleich mehrere Fahrspuren überwachen, die es am Höhenweg allerdings nicht gibt. Dank einer Stromversorgung durch leistungsstarke Akkus arbeitet die Überwachungsanlage fünf Tage am Stück. Die Daten, die dabei ermittelt werden, können mit einem Modem sofort übertragen werden.

Insgesamt soll der Anhänger an fünf Standorten im Kreis zum Einsatz kommen. Neben den drei bekannten Standorten wird er noch an der B 236 in Werdohl-Dresel und an der L 561 in Herscheid stehen.

An allen fünf Standorten stehen bisher alte „Starenkästen“, die teilweise nicht mehr in Betrieb sind. Am Höhenweg soll die Anlage nun etwa einen Monat bleiben, teilt Gudrun Hornemann, Fachdienstleiterin Verkehrsordnungswidrigkeiten beim Kreis mit.