Historischer Höchstwert: Vossloh gut ins Jahr gestartet

Von: Volker Griese

Stammsitz der Vossloh AG in Werdohl: Das dort angesiedelte Geschäftsfeld Fastening Systems ist Unternehmensangaben zufolge klar auf Erfolgskurs. © Griese, Volker

Vossloh ist ausgesprochen erfolgreich in das neue Geschäftsjahr gestartet. Der Auftragseingang liege bei „erfreulich hohen“ 344,9 Millionen Euro, teilte der Werdohler Bahntechnikkonzern mit.

Werdohl – Damit liegt er nur leicht unter dem Rekordwert des vergangenen Jahres, als sich die Auftragswerte auf 378,2 Millionen Euro summierten. Damals waren unter anderem zwei Großaufträge aus China mit einem Volumen von insgesamt rund 90 Millionen Euro enthalten.

Der Auftragsbestand habe zum Ende des ersten Vierteljahres mit 868,6 Millionen Euro einen neuen historischen Höchstwert erreicht, teilte Vossloh weiter mit. Im ersten Quartal 2022 hatte Vossloh den Auftragsbestand mit 772,4 Millionen Euro beziffert. Zu dem Anstieg um 12,5 Prozent hätten erneut alle Geschäftsbereiche beigetragen, erklärte das Unternehmen am Donnerstag.

Der gesamte Konzern setzte im ersten Quartal dieses Jahres 256,3 Millionen Euro um, was einem Anstieg um 15,4 Prozent gegenüber dem ersten Quartal des Vorjahres entspricht. Das sei der höchste Umsatzwert in einem Auftaktquartal in der Unternehmensgeschichte, berichtete Vossloh.

Der Geschäftsbereich Lifecycle Solutions, der vor allem die Pflege und Instandhaltung von Schienen und Weichen anbietet, habe mit einem Plus von 56,9 Prozent das prozentual stärkste Wachstum erreicht.

Der deutliche Zuwachs sei insbesondere auf den Teilbereich High Speed Grinding, also auf das Hochgeschwindigkeitsschleifen von Bahnschienen, auf höhere Umsatzbeiträge der niederländischen Gesellschaft Vossloh ETS sowie das stationäre Schweißen zurückzuführen, teilte Vossloh mit.

Die Vermögens- und Finanzlage des Vossloh-Konzerns hat sich Unternehmensangaben zufolge ebenfalls positiv entwickelt. Das Eigenkapital sei im Vergleich zum Auftaktquartal 2022 um 4,7 Prozent auf 626,3 Millionen Euro gestiegen. Die Eigenkapitalquote von 44,5 Prozent war damit nahezu auf Vorjahresniveau (45,1 Prozent).

„Beim Auftragseingang können wir den dritthöchsten Wert innerhalb eines Quartals, beim Auftragsbestand gar den höchsten Wert ausweisen, der in unserer bisherigen Unternehmensgeschichte verzeichnet wurde“, wird Vosslohs Vorstandschef Oliver Schuster in einer Unternehmensmitteilung zitiert.

Im Geschäftsbereich Core Components, dessen Geschäftsfeld Fastening Systems unter anderem am Stammsitz in Werdohl angesiedelt ist, blieb der Auftragseingang etwas unter dem außergewöhnlich hohen Vorjahresniveau zurück. 2022 hatten insbesondere zwei Großaufträge aus China den Auftragseingang auf 196,6 Millionen Euro ansteigen lassen.

In diesem Jahr waren es von Januar bis März nur 166,2 Millionen Euro. Deutlich höhere Auftragseingänge im Geschäftsfeld Tie Technologies, also in der Herstellung von Bahn schwellen, hätten dies aber wieder wettgemacht, teilte Vossloh mit. Durch Zuwächse vor allem in Mexiko und den USA habe sich der Wert neu gewonnener Aufträge dort mit 85,7 Millionen Euro gegenüber 2022 mehr als verdoppelt.

Die Umsatzzahlen des Geschäftsfelds Fastening Systems, also der Produktion von Schienenbefestigungen, kann sich allerdings sehen lassen. Sie erhöhten sich Unternehmensangaben zufolge um 7,2 Prozent auf 79,2 Millionen Euro. Insbesondere in Mexiko, den USA und Deutschland hätten die Umsatzerlöse zugelegt, teilte Vossloh mit.

Die guten Zahlen wirkten sich auch auf die Zahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus. So wuchs die Vossloh-Belegschaft im ersten Quartal um 5,1 Prozent auf 3903 Beschäftigte weltweit. Der Anstieg geht vor allem auf den Geschäftsbereich Core Components und dort in erster Linie auf das Geschäftsfeld Tie Technologies zurück.

Die Vossloh AG geht unverändert davon aus, im laufenden Geschäftsjahr einen Umsatz von 1,05 bis 1,15 Milliarden Euro erzielen zu können. Trotz der anhaltend hohen Beschaffungskosten für Energie und Material sowie deutlich steigender Personalkosten erwarte der Konzern einen spürbaren Anstieg des Gewinns vor Zinsen und Steuern zwischen 79 und 88 Millionen Euro, heißt es in der Mitteilung des börsennotierten Unternehmens. Die spürbare Verbesserung von Ergebnis und Profitabilität sei vornehmlich auf das Geschäftsfeld Fastening Systems zurückzuführen.