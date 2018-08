Oldtimer-Rallye macht Halt am Kettling

+ © Koll Die unterschiedlichsten Autos fuhren am Samstag in Werdohl vor. Eins aber verband sie alle: Sie waren mindestens 25 Jahre alt. © Koll

Werdohl - 68 Oldtimer fuhren am Samstagmittag durch Werdohl. Anlässlich der 4. Historischen Rallye Burg Altena steuerten die Besitzer der alten Schätzchen ein Autohaus an der Gildestraße an.