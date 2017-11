Hinweistafeln an Einfallstraßen sollen Image stärken

+ © Griese Ortseingangstafeln wie diese in Neuenrade wünscht sich die SPD-Ratsfraktion auch für Werdohl. © Griese

Werdohl - Die SPD-Fraktion hat mit einem Antrag, an den fünf Werdohler Ortseingängen Schilder mit Hinweisen auf Veranstaltungen in der Stadt aufzustellen, teilweise Erfolg gehabt. Die Sozialdemokraten möchten, dass Werdohl die guten Beispiele in Neuenrade und Balve nachahmt.