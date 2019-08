Hingucker: Weitere neue „Blumenwiese“ in Kleinhammer

"Hoffentlich kein neuer Vandalismus"

+ © Bölling Der Vorher-Nachher-Vergleich: Auf diesem Foto präsentieren Annette Kögel und ihre Nachwuchskünstler stolz das Ergebnis ihrer Bemühungen. © Bölling

Werdohl - Einmal mehr wurde in den vergangenen Tagen in Werdohl ein eher schmuckloses Buswartehäuschen zu einem farbenprächtigen Hingucker. Die heimische Künstlerin Annette Kögel und einige Kinder und Jugendliche aus der Stadt zwischen Lenne und Verse wurden diesmal in Kleinhammer aktiv.