Hilfe für die Ukraine: 2900 Euro für Stromgeneratoren

Von: Kerstin Zacharias

Florian König und Albrecht Brodhun von der Bus-Brücke (Mitte) freuten sich über den Besuch von Nina Schauerte, Tanja Knipp und Christine Teichert vom Inner Wheel Club (von links) am Abend der Verlade-Aktion. © Prange akzente

Der Krieg in der Ukraine geht unvermindert weiter und nicht zuletzt die mancherorts zum Erliegen gekommene Stromversorgung trifft die Menschen in der kalten und dunklen Jahreszeit hart. Umso wichtiger sind daher Generatoren, welche die Stromversorgung wieder herstellen können.

Werdohl/Plettenberg – Nun gab es finanzielle Unterstützung für die Initiative Bus-Brücke: Sie hatte zuletzt schon 84 Geräte in die Ukraine gebracht, ein weiterer Transport wurde nun losgeschickt.

„Die Bus-Brücke leistet eine großartige Arbeit – und wir unterstützen gerne, um die in der Ukraine dringend benötigten Stromgeneratoren mitzufinanzieren“, erklärte Tanja Knipp, Schatzmeisterin des Inner Wheel Clubs Altena-Werdohl-Plettenberg. Gemeinsam mit Christine Teichert und Nina Schauerte war sie in Eiringhausen dabei, als 33 Generatoren verladen wurden.

Dabei unterstützten die Frauen vom Inner Wheel Club nicht nur durch die symbolische Übergabe von 2900 Euro, sondern halfen auch beim Verladen mit. „Dank dieser und weiterer Spenden können wir noch mal 33 Generatoren zur Verfügung stellen“, erklärte Florian König vom Team der Bus-Brücke des Vereins Prange Akzente.

Wie berichtet, hatte die Plettenberger Initiative bereits viele Geräte über persönliche Kontakte in die Ukraine gebracht – die zweite Lieferung fuhr nun beim Blau-Gelben Kreuz und einem der nahezu täglichen Transporte mit. Der Verein mit Sitz in Köln unterstütze seit 2014 die Entwicklung einer freien, demokratischen Ukraine und leiste Hilfe für die Opfer des Krieges, insbesondere für Kinder, Binnenflüchtlinge sowie verletzte und bedürftige Menschen.

„So können wir garantieren, dass die Geräte schnell auch genau dort hinkommen, wo sie im Moment am meisten gebraucht werden“, erläuterte Florian König weiter.

Die Pakete gingen zunächst ins Lager des Blau-Gelben Kreuzes nach Köln und am Tag darauf bereits nach Kiew und Sumy im Nordosten der Ukraine.

Weiterer Transport

Bereits Mitte Februar möchte die Bus-Brücke noch einmal dringend benötigte Generatoren auf den Weg in Richtung Ukraine bringen. Über weitere Spenden würde sich das Team daher sehr freuen – und zwar auf das Spendenkonto von Prange Akzente, DE43 4585 1020 0071 2412 85. Weitere Infos gibt es online unter www.prange-akzente.org/bus-bruecke sowie www.altena-werdohl-plettenberg.innerwheel.de.