Hier ist nicht Neukölln: Verständnisprobleme, aber keine Gewalt im Freibad

Von: Michael Koll

Teilen

Der größte Teil des Publikums im Werdohler Freibad ist gut gelaunt und genießt das Schwimmen – so wie die Brüder Eymen (Mitte) und Erdem (rechts) mit ihrem Cousin Akif. © KOLL

„Natürlich wird auch bei uns das Publikum nicht einfacher“, sagt Frank Schlutow. Der Stadtwerke-Geschäftsführer weiß, dass es im Ütterlingser Freibad hin und wieder „Probleme mit Verständigung und auch Verständnis gibt“. Und „das sind nicht nur unsere Neubürger, sondern auch Einheimische“.

Werdohl – Grundsätzlich scheine „die Hemmschwelle in unserer Gesellschaft“ zu sinken. Was hingegen zunehme, das sei der Egoismus. So habe er selbst vor einigen Tagen mit einem Schwimmmeister zusammengestanden. „Da kam ein Besucher an und sagte: ‘Ich brauche eine Liege.’ Und als mein Kollege antwortete, er kümmere sich nach unserem Gespräch sofort darum, schimpfte der Besucher: ‘Aber ich brauche die Liege jetzt!’“

Grundsätzlich gebe es derartige Diskussionen allerdings nur an sogenannten Volllasttagen, „also an 15 bis 20 Tagen in der Saison – und selbst dann auch nicht in der Qualität, wie es sie jüngst in Berlin gegeben hat“. Nach Gewalt-Eskalationen hatten sich zuletzt zahlreiche Mitarbeiter des Columbia-Freibads in Neukölln krankgemeldet, sodass die Freizeiteinrichtung vorübergehend schließen musste.

Stadtwerke-Geschäftsführer Frank Schlutow. © Maximilian Birke

Schlutow bekräftigt: „An Volllasttagen wäre eine weitere Unterstützung unserer Schwimmmeister schon wünschenswert.“ Doch einen Sicherheitsdienst zu finden, der nur temperaturabhängig, sprich bei Sonnenschein und hohen Gradzahlen, komme, sei schlicht unmöglich.

An heißen Tagen „gibt es Diskussionen und Beschimpfungen“, räumt der Stadtwerke-Geschäftsführer ein. Doch bisher sei es in Werdohl noch nie notwendig gewesen, bei einem Disput die Polizei zu rufen oder auch nur ein Hausverbot für einen Gast zu erteilen: „Die Mitarbeiter schlucken dann runter, drehen sich um und gehen weg“, verrät Schlutow.

Ein konkretes Problem sei, „dass ein Teil der Gäste Frauen nicht für voll nimmt – und wir haben ja auch Schwimmmeisterinnen“. Der Chef der Bäderbetriebe unterstreicht jedoch: „Aber auch hier gab es noch keine Eskalationsstufe, bei welcher die Polizei hätte gerufen werden müssen.“ Er betont allerdings, „dass unsere Mitarbeiter ja alle auch nicht als Mediatoren ausgebildet sind“.

Sicherheitskräfte unterstützen die Mitarbeiter im Lüdenscheider Freibad. Eine solche Hilfe gibt es für die Schwimmmeister in Werdohl bislang noch nicht. archi © NOUGRiGAT

Die Entwicklung hin zu einem „in kleinen Teilen“ schwierigeren Publikum beobachte Schlutow schon seit Jahren. Und darauf lasse sich auch nicht mit Zugangsbeschränkungen – wie Ausweiskontrollen am Eingang – reagieren. „Wenn ich das mache, dann bin ich schnell pleite mit dem Bad“, stellt der Geschäftsführer klar. „Und überhaupt: Wer soll das denn machen? Dafür habe ich kein Personal übrig.“

Eine ebenso deutliche Absage erteilt Schlutow kostenlosen Sonnencreme-Spendern im Bad: „Hat nicht jeder einzelne eine Fürsorgepflicht für sich selbst?“, fragt er rhetorisch. Er erinnert an die Desinfektionsmittel-Spender während der Corona-Jahre. „Die wurden von manchen Kindern und Jugendlichen auch mehr genutzt, um damit herumzuspritzen, als sich damit einzureiben.“