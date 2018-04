Werdohler Awo sucht neuen Vorstand

Werdohl - Zu einer etwas traurigen und ungewöhnlichen Jahreshauptversammlung kamen etwa 40 Mitglieder des Ortsvereins Werdohl-Versetal der Arbeiterwohlfahrt (Awo) am Sonntagnachmittag im Restaurant „Vier Jahreszeiten“ zusammen: Der plötzliche Tod von Kassenwart Wolfgang Schlemmer am 7. März hatte die geplanten Vorstandswahlen durcheinandergewirbelt.

Der Vorsitzende Herbert Scholz setzte daraufhin die Wahlen aus und trat – wie schon zuvor geplant – von seinem Amt zurück. Nach Klärung der Personalfragen soll eine außerordentliche Mitgliederversammlung Ende 2018 einen neuen Vorstand wählen. Bis zu dieser Versammlung bleiben der Vorsitzende Scholz, die stellvertretende Vorsitzende Christa Schlemmer, Schriftführer Uwe Wiederspahn sowie die Beisitzer Matthias Wershoven, Lisa Hobert und Margret Ormeloh kommissarisch im Amt. Die Versammlung sprach dem Vorstand das Vertrauen aus.

Die Bücher des Kassenjahres 2017 konnten wegen des Todesfalls jedoch noch nicht endgültig geschlossen werden. Derzeit betreut die Buchhaltung des Unterbezirks Hagen die Finanzen des Ortsvereins Werdohl-Versetal. Herbert Scholz nannte in seinem Jahresbericht die wichtigsten Aktivitäten und die Zahlen des Geschäftsjahres 2017: Die Zahl der Mitglieder sank um sechs auf nunmehr 152 zum Stichtag 31. Dezember. Die Awo-Begegnungsstätte, die nach längerer Bau- und Umbauzeit 2017 wieder in Betrieb ging, zählte an 45 Tagen 374 Besucher. Ein besonderer Dank ging an Waltraud Manthei, die die Begegnungsstätte ehrenamtlich betreut.

Jeweils dienstags von 12 bis 17 Uhr ist die Kleiderkammer (Meilerstraße 10) geöffnet. Auch hier ging ein nachdrücklicher Dank an die ehrenamtlichen Helferinnen Waltraud Manthei, Margret Ormeloh, Christine Wilms, Doris Grewe, Veronika Brinker, Heidi Völker, Gisela Stracke, Melanie Wilm und Christa Schlemmer. Sehr gefragt waren die Tagesfahrten für Jugendliche zu den Karl-May-Festspielen in Elspe und für Kinder und ihre Eltern zur Freilichtbühne Herdringen.