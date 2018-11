Helden sind willkommen: Traumjäger laden zum Rollenspiel-Nachmittag

Werdohl - Rollenspiele erfreuen sich immer größerer Beliebtheit – und der Verein Traumjäger findet ständig neue Anhänger. Dementsprechend rechnet Andreas Haubrichs auch mit neuen Gesichtern, wenn es am Samstag, 24. November, zwischen 13 und 18 Uhr in der Stadtbücherei heißt „Helden gesucht“.

Bereits zum siebten Mal bietet der Verein Interessierten dort die Möglichkeit, das Tisch-Rollenspiel kennenzulernen. Erstmals sind dazu bereits Jugendliche ab zwölf Jahren willkommen.

„Wir konnten inzwischen eine Jugendgruppe einrichten, die sich einmal monatlich trifft“, erzählt Haubrichs. Für die jungen Rollenspieler würden die Spielregeln vereinfacht und entsprechende Systeme angeboten.

Eine Altersbeschränkung nach oben gibt es übrigens nicht. „Bei uns sitzen Spielleiter mit Mitte 50 gemeinsam mit Spielern am Tisch, die Anfang 20 sind“, sagt Haubrichs und stellt fest: „Auch das macht den Reiz der Rollenspiele aus.“

Wer am 24. November dabei sein will, benötigt keine Vorkenntnisse. Stift, Papier und Würfel liegen an diesem Nachmittag zum Aufbruch in die fiktive Welt bereit.