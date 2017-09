Heimische Landwirte ziehen Bilanz: Extremes Wetter hat Einfluss auf die Erträge

+ © Kruse Günter Buttighoffer, Ludwig Krämer, Geschäftsführer des Landwirtschaftlichen Kreisverbandes, Ulrich Brinckmann und das Ehepaar Christian und Iris Crone zogen gestern Ernte-Bilanz. © Kruse

Werdohl - Von einem „Rekordjahr, das wir so im Märkischen Kreis noch nicht hatten“ berichtete Günter Buttighoffer, der Vorsitzende des Landwirtschaftlichen Kreisverbandes MK, mit Blick auf den erwarteten Mais-Ertrag. Allerdings lief es für die heimischen Landwirte 2017 nicht in jedem Bereich so gut.