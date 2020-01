Werdohler Promis im Fokus

Werdohler Köpfe

+ © Griese Heinz Rohe und Peter Kölsche haben zur Vorbereitung der Ausstellung „Werdohler Köpfe“ im Archiv des Süderländer Volksfreunds gestöbert. © Griese

Werdohl - Mit einer Ausstellung wollen der Heimat- und Geschichtsverein (HGV) und das Kleine Kulturforum (KKF) im Herbst Werdohler Persönlichkeiten aus Vergangenheit und Gegenwart in den Blick nehmen. „Wer schon in früheren Ausstellungen starke Berücksichtigung gefunden hat – zum Beispiel Ehrenbürger, Künstler oder Unternehmer – soll dabei nicht im Vordergrund stehen“, deutet der KKF-Vorsitzende Heinz Rohe an, dass das Auftauchen des einen oder anderen Namens auch überraschend sein könnte.