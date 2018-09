Heimatshoppen für eine lebendige City in Werdohl

Bathe Schuh-Sport ist schon seit Anbeginn der Aktion mit dabei. Am Samstag konnten sich die Kunden beraten lassen und dabei auch noch ein Glas Sekt trinken.

Werdohl - Auch am Samstag hat es in den Werdohler Geschäften noch Aktionen im Rahmen des Heimatshoppings gegeben.

Peter Ebener und Mirko Benz vom WK Warenhaus freuten sich darüber, dass die Aktion seit 2017 mit einem Motto versehen werden kann. In diesem Sinne hatte die Veranstaltung „Innenstadt bewegt (sich)“ als Thema.

Um dies aufzugreifen, konnten sich die Kids am Vormittag am Kicker-Tisch beweisen, Basket- oder Federball spielen oder sich auf einem Balance Board versuchen. In drei Kisten galt es Gegenstände, wie eine Hantel, ein Fässchen mit Glibber oder Kuscheltiere zu erfühlen, um einen Preis zu gewinnen.

„Wir machen immer gerne mit, weil wir die Kunden auf unsere hohe Service-Qualität aufmerksam machen wollen“, sagte Ebener. Diese Meinung vertrat auch Kerstin Bathe vom gleichnamigen Sporthaus: „Wer eine lebendige Innenstadt haben will, sollte die Einzelhändler unterstützen und nicht alles im Internet kaufen.“ Zumindest am Samstag sind die Kunden diesem Wunsch gefolgt.