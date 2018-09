"Heimatshoppen": Bewegung in der Innenstadt

+ © Griese Die Werdohler Einzelhändler gehen gut vorbereitet in die Heimatshoppen-Aktionstage am Freitag und Samstag, die diesmal unter dem Motto „Innenstadt bewegt (sich)“ stehen. © Griese

Werdohl - Insgesamt 19 Geschäfte werden sich am Freitag und Samstag, 7. und 8. September, in Werdohl an einer Neuauflage der Aktion „Heimatshoppen“ beteiligen. An diesen beiden Tagen wollen sie ihre Kunden mit Aktionen, Rabatten und Leckereien überraschen.