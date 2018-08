Heimat-Shoppen: 23 Einzelhändler machen mit

Auch in Werdohler beteiligen sich die Einzelhändler wieder an den Aktionstagen zum Heimat-Shoppen.

Werdohl - Swantje Midderhoff und Andreas Haubrichs vom Stadtmarketing Werdohl sowie Stephanie Erben von der Südwestfälischen Industrie- und Handelskammer stellten jetzt einen Teil der 23 Werdohler Einzelhändler vor, die an den vierten Heimat-Shoppen-Aktionstagen teilnehmen werden.

Die Aktionstage finden in vielen Städten Südwestfalens Freitag und Samstag, 7. und 8. September, von 10 bis 18 Uhr statt. Die Heimat-Shoppen-Tage werden finanziell von der Vereinigten Sparkasse unterstützt, darüber werden Flyer, Plakate und die Einkaufstaschen angeschafft.

Die Einzelhändler bieten an diesen Tagen unter anderem Prosecco und Prozente, Modenschauen, einen Kindertag, Sportvorführungen und Wettbewerbe sowie kostenlose Messungen von Gesundheitswerten an. Das Motto der Aktionstage lautet in diesem Jahr „Innenstadt bewegt sich“