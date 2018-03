Vom weichen Eisen zum schnellen Internet

+ © Pia Käfer Bei Sekt und Häppchen fanden die Besucher interessante Ausstellungsstücke und gut gelaunte Gesprächspartner. © Pia Käfer

Werdohl - Vom Brüninghaus-Gemälde über die Grubenlampe der Firma Rötelmann bis zum Motorblock von Firma Georg Fischer: Was der Titel vermuten lässt, hält die Ausstellung „Vom Osemund zur Digitalisierung – Industrieentwicklung des 19. und 20. Jahrhunderts in Werdohl und dem Lennetal“. Die Exponate im Kleinen Kulturforum sind vielfältig und nehmen den Betrachter mit auf eine Zeitreise durch 200 Jahre Leben und Arbeiten in dieser Gegend.