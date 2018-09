Haushaltsentwurf 2019: Steuererhöhungen nicht nötig

+ © Heyn Der Haushaltsplanentwurf für 2019 ist fertig und wurde am Montagabend von der Bürgermeisterin in den Rat eingebracht. Am Vormittag präsentierten (von links) Kämmerei-Mitarbeiterin Melanie Griebsch, Bürgermeisterin Silvia Voßloh, stellvertretender Kämmerer Michael Grabs und Kämmerei-Mitarbeiter Benjamin Luschnat das Zahlenwerk mit einigen Hintergründen. © Heyn

Werdohl - Die Stadt Werdohl scheint ihre Finanzprobleme immer besser in den Griff zu bekommen. Trotz einer sinkenden Förderung aus dem Solidarpakt Kommunalfinanzen, trotz großer Investitionen in die Sporthalle Riesei und trotz des Feuerwehr-Neubaus am Grasacker wird der Haushalt auch im kommenden Jahr ohne Steuererhöhungen ausgeglichen sein.