Haus Wegwende ist seit 20 Jahren Wohnheim für psychisch kranke Menschen

Jörn Hackbusch arbeitet seit 2002 im Haus Wegwende in Werdohl. Seit Januar 2016 leitet der Sozialarbeiter die Einrichtung der Evangelischen Frauenhilfe in Westfalen.

Werdohl - Menschen, die ins Haus Wegwende in Werdohl kommen, haben meist ein bewegtes Leben hinter sich, gezeichnet von einigen Tiefschlägen. Für sie ist die Einrichtung der Evangelischen Frauenhilfe in Westfalen am Haselweg eine Eingliederungshilfe auf dem langen Weg zurück in ein normales Leben und zugleich Schutzraum.