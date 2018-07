Applaus für Zirkus-Artisten

Werdohl - Die Einladung des Seniorenzentrums Haus Versetal zum Sommerfest war – wie in den Jahren zuvor – wieder auf fruchtbaren Boden gefallen. Nicht nur die Bewohner dieser Einrichtung, sondern auch Angehörige mit und ohne Enkelkinder, Betreuer, Ehrenamtliche, Freunde und Bekannte waren am vergangenen Samstag gekommen, um gemeinsam ein paar schöne, entspannte Stunden bei Kaffee, Kuchen, Grillspezialitäten, Kaltgetränken und Popcorn für die Kleinsten zu erleben.

Hauptattraktion war diesmal ein Gastspiel des Circus Carissima aus Wuppertal. Zwei des aus zehn Mitgliedern bestehenden Ensembles – Jannika Frank-Lorenz und Giovanni Frank – sorgten bei ihrem Publikum mit ihren Kunststücken für große Begeisterung. Entsprechend deutlich fiel der Applaus nach jeder Darbietung aus.

Eingestimmt wurden die Zuschauer mit einer Schminkaktion von Giovanni, die musikalisch mit der Melodie von „Oh mein Papa“ unterlegt war – jenem Lied aus den 1930er-Jahren, in dem eine junge Frau bewundernd über ihren Vater singt, der als berühmter Zirkusclown und Artist aufgetreten war und in einem Film mit Heinz Rühmann nachhaltig Eindruck hinterlassen hatte.



Hula Hoop mit einem Reifen im Spagat, mit zwei oder mit ganz vielen Reifen, Jonglage, Rola Rola (das rollende Brett), Messer werfen, natürlich breit gefächerte Clownerie, bei der alle im Gesellschaftsraum des Haus Versetal mit einbezogen wurden, und eine Nummer mit zwei dressierten Hunden waren unter anderem Bestandteil des rund 50 Minuten dauernden Programms.



Für die kleinen Gäste des Nachmittags war eine Schminkaktion organisiert werden und nur eine Station weiter konnte man versuchen, an einem Glücksrad einen der Preise zu ergattern – unter anderem ein Radio, diverse Taschen und auch kleinere Preise – alle von wohlwollenden Förderern gestiftet.



Mit unter den Gästen waren auch Karl-Heinz Klöcker und seine Frau. Sie betreiben eine jetzt in der ehemaligen Brüninghaus-Schlosserei untergebrachte Hundeschule und waren vor zwei Jahren im Haus Versetal mit insgesamt zehn Hunden zu Besuch. Da konnten die Senioren Kontakt zu den Vierbeinern aufnehmen, streicheln, was das Zeug hielt und in einer Vorführung miterleben, was die Tiere nach gezieltem Training so alles gelernt hatten.



Am Samstag allerdings waren die Klöckers mit einigen Freunden nicht in das Programm des Sommerfestes eingebunden. Wer die Hunde aber streicheln wollte, hatte ausgiebig Gelegenheit – auch die Kleinsten in der Schar der Sommerfest-Besucher.