Brandruine kommt unter den Hammer

Werdohl - Fast sieben Jahre ist es her, dass das Haus Am Holte 1 und 3 in Versevörde durch ein Großfeuer weitgehend zerstört wurde.

Seit dem Feuer in der Nacht zum 30. Oktober 2011 blicken die Nachbarn auf die Ruine, denn der Besitzer, der nach Auskunft der Stadt in einem anderen Bundesland wohnt, konnte oder wollte sich nicht mehr darum kümmern.

Die Brandursache konnte nicht ermittelt werden. Für die Stadt war das Grundstück nur ein Thema, wenn es darum ging, dass niemand durch das einsturzgefährdete Haus zu Schaden kam. Doch nun wird das Grundstück im Amtsgericht Altena versteigert. Das Mindestgebot liegt bei einem Euro.

Wer auf dem ruhig gelegenen Grundstück aber neu bauen will, muss zunächst das Brandhaus abreißen. Ein Gutachten zur Wertermittlung setzt den Wert sogar noch darunter an: „Der Verkehrswert (Marktwert) für das mit einem Mehrfamilienhaus (Brandruine) bebaute Grundstück in Werdohl, Am Holte 1 und 3 wird zum Wertermittlungsstichtag 23. August 2017 mit 0,00 Euro, in Worten Null Euro, geschätzt“, lautet das Fazit der Berechnungen.

Wie kam dieser Betrag zustande? Das Gutachten geht davon aus, dass das 735 Quadratmeter große Grundstück in unbebautem Zustand einen Wert von 63019 Euro hätte. Rechnet man den veranschlagten Mittelwert für den Abbruch der Ruine in Höhe von 67100 Euro dagegen, müsste ein Erwerber eigentlich noch Geld bekommen, wenn er das Grundstück übernimmt: Der sogenannte „Liquidationswert“ liegt bei minus 4080 Euro. „Ein sich rechnerisch aus den höheren Freilegungskosten ergebender Negativbetrag wäre am Markt nicht erzielbar“, heißt es im Gutachten. Eher müsste es wohl heißen, dass niemand da ist, der diesen Betrag zahlen würde.

Wie steht es aber um die Chancen und Risiken, die ein Erwerber einginge? Weit unter dem Wert des leeren Grundstücks liegen die Abbruchkosten: Eine dazu befragte Abbruchfirma bezifferte sie auf 37100 Euro. Eine große Schwankungsbreite gibt es allerdings bei den Kosten für die Entsorgung des Abfalls: „Es ist nicht zu kalkulieren, in welchem Umfang das Abbruchmaterial kontaminiert ist“, stellt das Gutachten fest und geht von Entsorgungskosten für ein Brandobjekt mit etwa 2200 Kubikmetern umbautem Raum zwischen 10000 und 50000 Euro aus. Hier liegt das Hauptrisiko für einen Erwerber: Liegen die Kosten bei 10000 Euro macht er ein Schnäppchen, liegen sie bei 50 000 Euro zahlt er für das leere Grundstück erheblich mehr als den üblichen Marktpreis. Das Gutachten geht in seiner Kalkulation davon aus, dass die Entsorgungskosten bei 30000 Euro liegen.

Die Versteigerung wahre auch bei einer Veräußerung zum Null-Wert die Interessen des „Objektveräußerers“, also des Verkäufers des Grundstücks, betont das Gutachten: Der bisherige Besitzer entledigte sich dadurch trotz der durchaus denkbaren wirtschaftlichen Einbußen „möglicherweise der durch das bloße Halten des Grundstücks und den sich dadurch unter Umständen für die öffentliche Sicherheit ergebenden Gefahren“. Ein möglicher Erwerber stände unter einem gewissen Druck, möglichst bald zu handeln

Die Versteigerung beginnt am Mittwoch, 18. Juli, um 9.30 Uhr im Amtsgericht Altena.