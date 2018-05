Zwei neue Mitglieder im Vossloh-Aufsichtsrat

+ © Griese Vossloh-Vorstandschef Andreas Busemann sieht den Werdohler Bahntechnikkonzern auf einem guten Weg. © Griese

Werdohl/Düsseldorf - Während der Hauptversammlung des Werdohler Bahntechnikkonzerns Vossloh AG in Düsseldorf haben die Aktionäre am Mittwoch der vorgeschlagenen Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 1 Euro pro Aktie mit großer Mehrheit zugestimmt. Außerdem wurden zwei neue Aktionärsvertreter für den Aufsichtsrat gewählt.