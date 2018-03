Happy End in Werdohl: Die Katze ist unten - Baum gefällt

Die Nachbarn kamen mit der Säge

Vor dem Wochenende hatte die Feuerwehr noch versucht, dass Tier zu befreien.

Werdohl - Seit etwa 17 Uhr am Samstag ist die Katze Sistik (Türkisch für „Nuss“) wieder frei. Schon am Mittwochabend war der Stubentiger am Kettling 15 Meter hoch auf einen Lebensbaum der Nachbarn geklettert.