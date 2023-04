Hähnchenspektakel kann kommen: Grill übersteht Einbruch und Flut

Von: Michael Koll

Rund 800 Hähnchen sollen zum Versetaler Spektakel wieder auf dem Grill landen – nach vier Jahren Pause. © Jari Wieschmann

Hatte es da jemand auf den legendären Grill abgesehen? Frank Herber, Oberst der Versetaler Schützen, ist auf jeden Fall sauer. Am Wochenende hatte er festgestellt, dass potenzielle Langfinger nach den Feiertagen versucht hatten, einen der Container neben dem Vereinsheim in Altenmühle aufzubrechen.

Werdohl – Der Schützenchef konnte aber schnell erleichtert verkünden: „Sie haben zwar das Sicherheitsschloss zerstört, doch entwendet wurde nichts.“ Das Versetaler Hähnchenspektakel kann also stattfinden.

„Ostersonntag war das Schloss noch heile“, ärgert sich Herber. Aufgefallen ist ihm und seinen Mitstreitern der misslungene Einbruch, als sie am Samstag den Grill , der am Muttertags-Wochenende für einen reibungslosen Ablauf beim nunmehr 9. Hähnchen-Spektakel der Schützen sorgen soll, auf seine Funktionsfähigkeit testen wollten

Der Schützenverein war im Juli 2021 von der Flutkatastrophe schwer getroffen worden. Dabei stand auch der Riesen-Grill samt Motor tief unter Wasser. Doch der Test am Wochenende zeigte nun: Das robuste Konstrukt Marke Eigenbau hat das Unwetter-Ereignis bestens überstanden. Michael Grünhagen, Schatzmeister der Versetaler Schützen, verkündete: „Wir müssen den Grill jetzt nur noch gründlich reinigen, dann kann es losgehen“.

Angefeuert wird der Grill am Samstag, 13. Mai. Zwei Tage lang werden Herber, Grünhagen und ihre Helfer dann – wie auch beim bisher letzten Spektakel vor vier Jahren – 800 Hähnchen zubereiten. „Für eins brauchen wir etwa 90 Minuten“, erklärt Bastian Häring, 2. Vorsitzender des Vereins. Aber die Hähnchen werden natürlich nicht nacheinander gegrillt. Maximal 250 Hähnchen werden sich zeitgleich auf dem überdimensionierten Grill drehen. Alle 15 Minuten werden die Schützen fertig gegartes Fleisch von der Glut herunter nehmen und sogleich die Spieße neu bestücken.

Freuen sich auf zahlreiche Hähnchen und noch mehr Besucher: (von links) Bastian Häring, Jonas Blöink, Frank Herber und Michael Grünhagen. © Michael Koll

Die Hungrigen werden dabei sicherlich wieder von nah und fern kommen. Zuletzt hatte es vor der Pandemie sogar Besucher aus Ostdeutschland gegeben, die sich dieses Großereignis nicht entgehen lassen wollten.

Pommes, Currywurst, Torten und Kuchen

„Aber nicht alle mögen Hähnchen“, weiß Jonas Blöink. Deshalb werden die Werdohler Malteser am 13. und 14. Mai auf dem Gelände in Altenmühle Pommes und Currywurst zubereiten. Im Vereinsheim wird ein großes Torten- und Kuchen-Büfett für Menschen mit eher süßem Zahn bereit stehen. Dazu wird eine Hüpfburg die kleinen Spektakel-Teilnehmer unterhalten, damit ihnen die Wartezeit nicht zu lang wird.

Wer aber nicht vor Ort auf sein Grillhähnchen warten mag, kann auch später wiederkommen. An Käufer werden Abhol-Marken ausgegeben. Grünhagen betont allerdings, „dass bestellte Hähnchen nur am selben Tag abgeholt werden können“.

Was ein Versetaler Grillhähnchen in diesem Frühjahr kosten wird, steht noch nicht endgültig fest. Eines ist nur klar: „Wir werden die Preise moderat anheben müssen“, erläutert Oberst Frank Herber, dass sich auch in diesem Bereich die allgemeinen Kostensteigerungen bemerkbar machen.