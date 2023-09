Gutes Wetter, Freibad zu: Niemand kann in die Zukunft schauen

Von: Carla Witt

Zwei bis drei Jahre müssten Kinder derzeit warten, um das Schwimmen bei der Werdohler DLRG lernen zu können. Rund 100 Namen stünden aktuell auf der Warteliste. © DPA

Gerade als die Freibadsaison in Werdohl am vergangenen Wochenende mit dem Internationalen Schwimmfest des SV 08 beendet wurde, kehrte der Sommer noch einmal zurück und hält sich auch an Lenne und Verse bisher hartnäckig.

Werdohl – Doch die Freiluft-Saison in Ütterlingsen einfach kurzfristig zu verlängern, das sei leider nicht möglich, betont Bäderchef Frank Schlutow: „Wir müssen mindestens zwei, besser drei Wochen im Voraus planen, damit sich die Schulen und die Märkische Verkehrsgesellschaft darauf einstellen können.“

Denn im Freibad könne verlässlich kein Schulschwimmen angeboten werden. Besonders die Kinder, die noch nicht oder nicht gut schwimmen könnten, würden es im Wasser mitunter nicht lange aushalten. „Sie frieren schnell und wenn die Außentemperatur zu kühl ist, dann kommen die Lehrer mit ihren Klassen nicht“, weiß Schlutow aus Erfahrung. Das sei im Hallenbad natürlich nicht der Fall. „Hier sind die Bedingungen immer gleich und das Schulschwimmen kann stattfinden.“

Auch gibt der Bäderchef zu bedenken, dass niemand in die Zukunft schauen könne. „Als wir entschieden haben, das Freibad Anfang September zu schließen, wusste noch niemand, dass das Wetter noch einmal so schön warm und sonnig werden würde.“

Kalter Sommer schreckt Besucher ab

Während der Sommerferien – vor allem Ende Juli und Anfang August – hatten Kälte und Regen die Besucher abgeschreckt. Für die ersten acht August-Tagen musste der Bäderchef sogar einen Negativ-Rekord melden: lediglich zwischen zehn und maximal 30 Besucher – inklusive der hart gesottenen Frühschwimmer – kamen an diesen Tagen ins Bad.