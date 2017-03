Grüner Haken für das Werdohler Seniorenzentrum

Werdohl - Das Seniorenzentrum Werdohl hat zum fünften Mal seit 2011 den Grünen Haken des Internetportals Heimverzeichnis.de erhalten. „Wir freuen uns sehr, dass die Lebensqualität in unserer Einrichtung erneut von der unabhängigen Stelle bestätigt worden ist“, erklärte Matthias Germer, Geschäftsführer der Märkischen Seniorenzentren, zu denen auch die Einrichtung an der Schulstraße gehört.

Der Grüne Haken ist ein Qualitätssiegel für Einrichtungen der stationären Langzeitpflege. Er ergänzt die Pflegenoten des Medizinischen Dienstes der Krankenversicherung (MDK), indem er die Lebensqualität in den Häusern untersucht. Um den Grünen Haken für nachweisliche Lebensqualität zu bekommen, melden sich die Einrichtungen freiwillig zur Prüfung durch ehrenamtliche Gutachter an.

Es gibt 120 zu prüfende Kriterien, die nach wissenschaftlichen Gesichtspunkten erarbeitet sind und kontinuierlich angepasst werden. Sie sind unterteilt in die Kategorien Selbstbestimmung, Teilhabe und Menschenwürde.

Der Grüne Haken wird nur an Einrichtungen vergeben, die in jeder Kategorie mindestens 80 Prozent der Kriterien erfüllen. Die Begutachtungskriterien entsprechen der Europäischen Charta der Rechte und Pflichten älterer hilfe- und pflegebedürftiger Menschen. Das Seniorenzentrum hat in diesem Jahr in zwei der drei Kategorien (Selbstbestimmung und Teilhabe) 100 Prozent und in einer Kategorie (Menschenwürde) 97 Prozent erhalten.

Dem Prüfer, der einen Rundgang durch das Haus unternommen, mit Bewohnern, Angehörigen und Leitungskräften gesprochen und auch am Mittagessen teilgenommen hat, ist eine ausreichende Anzahl an schönen Sitzgelegenheiten innerhalb der Einrichtung ebenso aufgefallen wie die helle und einladende Farbgestaltung. Er sieht aber auch Verbesserungspotenzial: Die Einrichtung solle prüfen, ob nicht Haustiere der Bewohner zugelassen werden könnten.

Die Prüfung aus der Kundenperspektive runde das sehr positive Bild ab, das zuletzt bei der gesetzlich vorgeschriebenen MDK-Qualitätsprüfung mit der Note sehr gut bewertet worden sei, erklärte Geschäftsführer Germer. Das Seniorenzentrum ist die einzige Einrichtung dieser Art in Werdohl, die sich der Prüfung durch Heimverzeichnis.de unterzogen hat.