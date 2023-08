Gut gelaunt in der Schlammschlacht von Wacken

Von: Volker Griese

Christian Konitzer zeigt auf dem durchweichten Festivalgelände in Wacken das Heavy-Metal-Zeichen: Die gute Laune hat der Werdohler nicht verloren. © Konitzer

Am Ende werden sie sagen können, sie seien dabei gewesen, bei der Schlammschlacht von Wacken in diesem Sommer 2023. Christian Konitzer und Thorsten Melles haben sich ausgerechnet das nasseste erste August-Wochenende seit Jahren ausgesucht, um erstmals beim Wacken Open Air dabei zu sein. Ihre Stimmung trübt das aber nicht.

Werdohl/Wacken – Am Dienstagmorgen ganz früh hatten sie sich auf den Weg in das 2000-Einwohner-Dorf in Schleswig-Holstein gemacht, wo seit etwa 20 Jahren eines der größten Heavy-Metal-Festivals der Welt stattfindet. Für dieses Jahr waren ursprünglich etwa 85 000 Fans erwartet worden, am Ende werden es aufgrund der schlechten Wetterbedingungen wohl „nur“ 50 000 gewesen sein.

Die beiden Kumpels aus Werdohl haben schon auf der Anreise zu spüren bekommen, wie sich der Dauerregen auf das Festival auswirkte, denn weil die Parkplätze aufgeweicht waren, verzögerte sich die Anreise. „Kurz vor Wacken war Stau ohne Ende“, berichtete Christian Konitzer am Donnerstagnachmittag per Telefon, während im Hintergrund die Musik von Uriah Heep lief.

Sie seien dann noch „um das halbe Dorf geschickt“ worden. „Unsere Anreise hat dadurch drei Stunden länger gedauert als geplant“, sagte Konitzer.

Übernachtung im Miet-Zelt

Ihr Quartier schlugen die beiden Freunde in einem angemieteten Zelt auf. „Das war mit Betten und Stromanschluss ausgestattet. Natürlich kostet das eine Stange Geld, aber das ist halt so“, brachte Konitzer zum Ausdruck, froh zu sein über diesen Service der Festivalveranstalter.

So konnten die beiden Werdohler auch schnell das Festivalgelände erkunden – und dabei am eigenen Leib erfahren, wie der ergiebige Dauerregen auf den Untergrund gewirkt hat: „Alle Wege sind einen halben Meter dick mit Schlamm bedeckt“, beschrieb Konitzer. „Also, Gummistiefel muss man hier schon haben“, hatte er dennoch das Lachen nicht verloren. Der Weg ins Zelt sei nach dem Musikprogramm am Mittwoch zwar „hart“ gewesen, „aber egal, wir haben es geschafft“.

„Strahlend blauer Himmel“

Beeindruckt sind die beiden Freunde, wie sich viele Helfer rund um das Festval bemühen, die schwierigen Rahmenbedingungen zu meistern. „Die geben sich hier alle sehr viel Mühe“, beschrieb Konitzer seine Eindrücke. „Bis jetzt haben wir nichts zu meckern.“ Und das Wetter habe sich mittlerweile auch gebessert: „Seit Donnerstagmorgen habne wir strahlend blauen Himmel!“

Das Wacken Open Air endet in der Nacht zu Sonntag, dann geht es für die Besucher wieder nach Hause – auch für Christian Konitzer und Thomas Melles aus Werdohl. „Unser Auto steht nur 100 Meter von einer asphaltierten Straße entfernt, das dürfte kein großes Problem werden“, hofft Konitzer, schnell wieder festen Boden unter den Rädern zu haben.

„Aber alle, die hier einen halben Kilometer von Treckern übers Feld gezogen worden sin, müssen ja auch wieder raus. Das wird noch ein großes Problem werden“, glaubt er, dass viele auch die Abreise zu einer Geduldsprobe werden wird.