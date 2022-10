Gut besuchtes Apfelfest auf dem Hof Crone

Von: Michael Koll

„Das Wetter ist schön – da hatte ich gestern schon ganz anderes befürchtet“, sagte Landwirt Christian Crone am Sonntagmittag. Hunderte Menschen waren zu seinem Hof gekommen, um dort das traditionsreiche Apfelfest zu besuchen. Das hatte wegen der Corona-Pandemie drei Jahre in Folge ausfallen müssen. Umso besser war die Stimmung nun am Sonntag.

1 / 24 Hunderte Menschen kamen am Sonntagmittag zum traditionsreichen Apfelfest auf dem Hof Crone, das erstmals seit Beginn der Corona-Pandemie wieder stattfand. © Michael Koll

